Yeni asgari ücretin ardından kiralara yansıyacak zamlar Uğur Dündar’ın o sözleriyle ortaya çıktı

Yeni asgari ücret tutarının 11 bin 402 lira olarak açıklanmasının ardından gözler piyasa fiyatlarının bu zam oranına nasıl tepki vereceğine çevrildi.

Ekonomistler yapılan zam tutarıyla birlikte temel ihtiyaç maddelerine ve diğer pek çok kaleme zam gelebileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle en önemli kalemlerden birisi olan ev kirası zammı da bir sosyal medya kullanıcısının espri konusu oldu.

Gazeteci Uğur Dündar'ın, ABD'de Halil Bezmen'in evine gittiği haberin görüntülerinin paylaşıldığı videoya "Asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğunu duyan ev sahipleri" notu düşüldü.