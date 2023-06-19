Yeni Bakan TOGG’tan kırmızı plakayı söküp Mercedes’ine taktı

Editör: Ersoy Özdem

Seçimlerden önce 0012 no’lu kırmızı plakasını TOGG’a taktırıp aracı ile birlikte poz veren Bekir Bozdağ, yapılan milletvekilliği seçimlerinin ardından AKP Şanlıurfa milletvekili seçilmişti.

TOGG’u ilk kullandığı zamanlarda da yorumlarını, ‘’Diğer arabalarda sesi duyuyorsunuz, çok fazla gürültü fakat şu anda benim duyduğum bir ses yok. Sanki araba sessiz gidiyor. Kullanımı çok rahat. Tabii elektronik düzeniyle akıllı araba olmasını gerektirecek çok şey var. Onu da görüyorum ben. Çok muhteşem. Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracına binmek bizim için de büyük bir şeref, büyük bir heyecan Allah Cumhurbaşkanı'mızdan razı olsun. Ülkemize böylesine bir şey kazandırdı” şeklinde yapan Bozdağ, TOGG ile çektirdiği fotoğrafın ardından yerli ve milli otomobile sahip olanların güvenli, konforlu ve ekonomik bir araç kullanacağını da belirtmişti.

SEÇİM BİTTİ TOGG GİTTİ

Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise geçtiğimiz günlerde memleketi Bartın’a yaptığı ziyareti sosyal medya hesabından yapmıştı. Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Yılmaz Tunç’un 0012 nolu kırmızı plakayı TOGG’tan sökerek Mercedes marka makam aracına taktırdığı görüldü