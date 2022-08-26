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Aile içinde telefon kullanımı mutsuzluğa sebep oluyor

Bir araştırma aile içinde telefon kullanımının olumsuz sonuçlar doğurduğunu ortaya çıkardı. Örneğin anne babaların sosyal medya kullanımının aile içinde daha stresli ve bağırmaya daha meyilli olduğu ortaya çıktı.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 15:46
Son Güncelleme: 26 Ağustos 2022 Cuma - 15:47
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Yeni bir araştırma sonucunda aile içinde telefon kullanımının mutsuzluğa sebep olduğu ortaya çıktı

Aile içinde telefon kullanımı mutsuzluğa sebep oluyor
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Kanada’daki Waterloo Üniversitesi’nde bir araştırma yapıldı. Araştırma sonucunda bilim inşanları, stresli bir aile ortamı olanların genellikle rahatlamak için sosyal medyaya yöneldiğini ifade etti. Ancak sosyal medyaya yönelme durumunun ebeveynleri daha fazla sinirlenip bağırmalarına neden olmaya sevk etmektedir.

Daily Mail’de yayınlanan haberde, araştırmada, beş ila on dokuz yaşları arasında en az iki çocuğu olan 549 yetişkine dijital medya kullanımı, ruh sağlığı ve ebeveynlik uygulamaları hakkında bazı sorular soruldu.

Sonuçlarda ebeveynlerin aileleriyle vakit geçirmemek için sosyal medyayı giderek daha fazla kullandıklarını ve böylece ebeveynliklerinin daha da kötüleştiğini ortaya koydu.

Böylece daha yüksek düzeyde strese sahip ebeveynlerin rahatlamak için cihazlarına yönelmesi ve stres düzeylerinin bununla beraber tekrar artmasına sebep olan bir kısır döngü oluştuğu tespit edildi.

Araştırmanın başındaki isim Jasmine Zhang, Computers in Human Behaviour dergisine, “Aile medyası ortamı büyümeye ve daha belirgin hale gelmeye devam ediyor. İleriye dönük olarak, dijital medyanın nüanslarını göz önünde bulundurmak önemlidir, çünkü bazı davranışlar sağlıkla, diğerleri ise sıkıntıyla ilişkilidir” ifadelerini kullandı.

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