Yeni bir televizyon kanalı geliyor. Sahibi çok tanıdık bir isim

Televizyon dünyasına bir yeni kanal daha geliyor. ‘Tematik televizyon kanalı’ olarak izleyici ile buluşmaya hazırlanan kanalın ocak ayında açılması planlanıyor. İşte yeni kanalla ilgili detaylar...

Yeni bir televizyon kanalı geliyor. Sahibi çok tanıdık bir isim

Televizyon dünyasına bir yeni kanal daha eklenecek. ‘Tematik televizyon kanalı’ olarak izleyici ile buluşmaya hazırlanan kanalla ilgili detaylara belli olmaya başladı.

Televizyon dünyasındaki tematik kanallara bir yenisi daha eklenecek. 3N Medya’nın patronu Nejat Gülseven yeni bir televizyon kanalı için kolları sıvadı. Detaylara ise MedyaRadar ulaştı.

TEMATİK KANAL OLACAK

Medyaradar’da yer alan habere göre, Yeni televizyon kanalı, eğlence ve dizilerin olduğu tematik bir kanal olarak yayın hayatına başlayacak. Hazırlıkların başladığı kanalın yeri de belli oldu.

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12 BİN METREKARELİK BİNA SATIN ALINDI

Yeni kanal Mecidiyeköy’de yer alacak. Bunun için Nejat Gülseven, 12 bin metrekarelik bir bina satın aldı. Öte yandan gerekli ekipman ve ana kumandaların siparişinin de geçildiği öğrenildi.

TARİH BELLİ OLDU

Kasım ayına kadar tüm hazırlıkların tamamlanması planlanan kanalın Ocak 2024’te izleyici ile buluşması planlanıyor.

Yeni yıla bomba gibi girmeyi hedefleyen kanalın önemli dizi transferleri yaparak izleyici ile buluşmayı planladığı da kulislerde konuşulanlar arasında…

3N Medya bünyesinde TV100, Bizimev TV, Show Radyo, Radyo Viva ve Medyatava gibi kurumlar yer alıyor.

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NECAT GÜLSEVEN KİMDİR?

Necat Gülseven, 1980 yılında Diyarbakır Bismil’de doğmuştur. Eğitimine Diyarbakır’da başladı. Daha sonra İstanbul’a geldi. Genç yaşlarda iş hayatına atılan Necat Gülseven ilk olarak Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş.’yi kurdu.

Kısa bir süre sonra Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. Yönetim kurulu başkanı oldu. Necat Gülseven, 23 Haziran 2015 tarihinde şarkıcı Ebru Yaşar ile Marmaris Bozburun’da evlendi. 14 Şubat 2017 tarihinde Ebru Su ve Hasan Poyraz adlarında ikiz bebekleri dünyaya geldi. Necat Gülseven, 2019 yılında ticari faaliyetlerini genişleterek medyada yerini alarak medya patronu oldu. 3N Medya’nın sahibidir. Türkiye’de bilinen medya kanalları olan Show Radyo, Viva Radyo , TV100 ve Bizimev TV satın alarak medyada faaliyetlerine başladı.

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