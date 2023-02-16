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Depremzedeler için yardım kampanyasında kesintisiz yayın yapan tek haber kanalı tv100 oldu

Ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını'nını kesintisiz giren tek haber kanalı tv100 oldu.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:27
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'Türkiye tek yürek' yardım kampanyasında kesintisiz yayın yapan tek haber kanalı tv100 oldu

Depremzedeler için yardım kampanyasında kesintisiz yayın yapan tek haber kanalı tv100 oldu
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“Türkiye Tek Yürek” ortak canlı yayınında, sevilen oyuncular, müzisyenler, program sunucuları AFAD ve Kızılay’a bağış toplamak üzere bir araya geldi.

Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve 11 ili etkileyen depremlerdeki enkaz altından çıkarılmayı bekleyen vatandaşlara ve depremzedelere yardımlar çığ gibi büyüdü.

Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis ve Elazığ’ı etkileyen depremlerin yaralarını sarmak için Türkiye ortak yayında adeta 'tek yürek' oldu.

Toplanan yardımlar AFAD ve Kızılay’a bağışlanırken, haber kanalları 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını' kısa süreli olarak zaman zaman ekrana getirdi. tv100 ise kesintisiz şekilde ortak yayını veren tek haber kanalı oldu.

tv100'ün ortak yayını kesintisiz vermesi izleyicilerden takdir toplarken tv100'ün canlı yayını sosyal medya ve Youtube üzerinden de en fazla izlenen kanallar arasında yer aldı.

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