Hangi kanalda yasak ilişki ve tehdit skandalı patladı? Medya Radar’ın ‘keskin kalemi’ açıkladı

Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarından birinde yaşandığı iddia edilen yasak ilişki ve tehdit skandalı gündeme geldi. Medya Radar’ın ‘Keskin Kalem’ mahlası ile bilinen yazarı, erkek yöneticinin bir kadın gazeteci ile yaşadığı iddia edilen ilişkinin ortaya çıkması sonrası erkek yöneticinin tehditler savurduğu iddia edildi.

Keskin Kalem’in yayınladığı yazının ilgili bölümü şöyle:

Yer: Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarından biri.

Baş roldeki erkek gazeteci: Bir medya kuruluşunun üst düzey yöneticilerinden, her gün ekranda yer alan bir isim. Evli.

Baş roldeki kadın gazeteci: Aynı medya kuruluşunun başka bir televizyon kanalında görev alan bir muhabir. Bekar.

Bu iki isim, 2 yıl önce çıkmaya başlıyorlar.

Erkek, kadına, boşanma aşamasında olduğunu söylüyor, ‘ayrıyız zaten, yarın öbür gün, resmen boşanmış olacağım’ diyor.

Fakat bu doğru değil, evliliği gayet normal bir şekilde sürüyor.

Fakat kadın muhabir, inanmış bir kere, yakın arkadaşlarına ve bazı akrabalarına, bu erkek yöneticiyi ‘müstakbel eşim’ diye tanıtıyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde, erkek yöneticinin ailesi, bir şekilde bu ilişkiden haberdar oluyor.

Ve erkek yönetciyle eşinin yaşadığı evde çok büyük kavga patlak veriyor.

Yumruklar konuşuyor.

Yönetici, evden yaka paça sokağa atılıyor.

Skandalın asıl başladığı noktaysa burası:

Yönetici daha sonra ilişki yaşadığı muhabire, şantaj ve tehdit uygulamaya başlıyor.

‘Eşimi arayıp hiçbir ilişkimizin olmadığını söyleyeceksin yoksa özelimizi herkes öğrenir, en çok da ailen. Erkek olarak benim kaybedecek bir şeyim yok’ diyor.

Muhabir çaresiz, ilişki yaşadığı adamın eşini arıyor, skandalı yalanlıyor ama eş inanmıyor.

Çünkü daha önce de benzer skandallar yaşanmış.

Uzatmayayım sevgili sırdaşlar.

Bu erkek yönetici evine dönemedikçe ve herkes bu skandalı konuştukça, kadın muhabir arkadaşımız üzerinde baskıyı artıyor ‘benim devlette, istihbaratta üst düzey tanıdıklarım var, hayatı sana zindan ederim’ diyormuş.

Kadınsa kandırılması, tehditler ve şantajlar arasında, muhafazakar olan ailesinin bu skandalı kaldıramayacağı düşüncesiyle sıkışmış kalmış durumda.

Umarım benim bu skandalı ifşa etmem, hiç değilse kadına şiddetin bir türü olan bu baskı silsilesini bir sona erdirir.

Ben isimleri açık da yazardım ama emin olun en çok bu yöneticinin eşi, onun ailesi ve kadın gazeteci için yazmamayı tercih ettim.

Burada asıl önemli olan bir başka nokta daha var.

Çalıştıkları medya kuruluşunda hemen hemen herkes bu skandalı biliyormuş, ve bu erkek yöneticinin bir başka çalışanlarına hayatı zindan etmesini izliyormuş.

Bu rezaletten, o erkek yönetici kadar, bu yöneticinin yaptıklarına göz yuman kanal yönetimi de sorumlu.

Hem de birinci dereceden!