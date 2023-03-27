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Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı

Hakan Aygün televizyon kanalı satın aldı. 'Bütün devrimleri burjuvazi yapar' diyen Hakan Aygün sosyetenin merkezinden yayına başladı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 08:43
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Hakan Aygün kanalı satın aldı

Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
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Hakan Aygün Mavi Karadeniz TV'yi aldığı ortaya çıktı.

Aygün, Beykoz'da bulunan kanalı Nişantaşı'na taşıyarak sosyetenin tam ortasından yayına başladı. 

Kanalın ismi MK Haber TV. 

Mavi Karadeniz TV Kanalı uzun yıllardır müzik içerikli yayınlar yapıyordu.

Hakan Aygün KİMDİR?

(29 Ekim 1962, Giresun ), Türk gazeteci, sunucu ve köşe yazarı. Hakan Aygün 29 Ekim 1962'de Giresun'da doğdu. Mesleğe 1986 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde başladı. 1991'de Aktüel Dergisi'ne geçti. ... 2009 Ekim ayında yeniden Flash TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayan Aygün, 2010 yılı Mayıs ayında görevinden alındı.

Bu arada Milliyet Gazetesi'ne geçti. Daha sonra HBB'ye geçti. Daha sonra Show TV'ye geçti. 1996 yılında Star TV'de Gece Hattı Programı'nı 1998 yılı Nisan ayına kadar sürdürdü. 1999 yılında ATV'de Ali Kırca ekibinde Kahvaltı Haberleri'ni bir yıl kadar sundu. Daha sonra Takvim Gazetesi'nde köşe yazarlığına başlayan Aygün, Ufuk Güldemir ve Serfiraz Ergün ile birlikte Haberturk.com adlı güncel Haber haber sitesinin kurucuları arasında yer aldı.

2000 yılında Kanal 6'da Ana Haber Bülteni'ni sundu. 2001 yılında Habertürk'te "Basın Kulübü" adlı programı başlattı. 2003 yılında Yarın Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2004 yılından 2007 yılı Ağustos ayı ortalarına kadar Flash TV'de Ana Haber Bülteni sunuculuğu ve haber koordinatörlüğü görevinde bulund. Bir süre Evet Gazetesi'nde köşe yazısı yazan Aygün, gazetenin 2006 Kasım ayında kapanmasıyla Bugün Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaya başladı.

2009 Ekim ayında yeniden Flash TV'de Ana Haber Bülteni'ni sunmaya başlayan Aygün, 2010 yılı Mayıs ayında görevinden alındı. Bugün TV'de "Yuvarlak Masa" adlı programı hazırlayıp sundu. 2013 yılı başlarında Halk TV Genel Yayın Yönetmeni oldu.

14 Haziran 2021 tarihinde Flash TV Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi.

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