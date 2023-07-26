Yeni Çinli otomobilin sipariş fiyatları açıklandı. Türkiye'ye satılmaya başlandı

Çinli elektrikli otomobil markası Voyah, bir modelini Türkiye'de satışa sundu. Aracın ön sipariş fiyatı da açıklandı.

Yeni Çinli otomobilin sipariş fiyatları açıklandı. Türkiye'ye satılmaya başlandı

Çinli otomotiv şirketi Dongfeng altında yer alan Voyah, Free modeliyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Voyah Free fiyatı ve teknik özellikleri de açıklandı

Çin’in en büyük otomotiv şirketlerinden Dongfeng çatısı altında yer alan, premium elektrikli otomobil üreticisi Voyah adlı otomobilin, Türkiye’de 35 yılı aşkın otomotiv sektörü tecrübesiyle faaliyet gösteren Marcar Otomotiv A.Ş. tarafından temsil edilmeye başlandığının altı çizildi.

Otomobil Türkiye’ye ilk aşamada yaklaşık 5 metre uzunluğundaki premium elektrikli SUV modeli Free ile giriş yapacak. Voyah Free, 20 inçlik jantların üzerinde dev cüsseye sahip olacak.

5 kişilik iç mekanda kademesiz ambiyans aydınlatma renkleri, parfüm desteği, ileri seviyede filtrelenen klima, masaj fonksiyonlu koltuklar ve daha birçok donanımla araç dikkat çekiyor.

VOYAH FREE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2 elektrikli motoruyla 360 kW (488 HP) sistem gücü ve 720 Nm maksimum tork üreten, akıllı 4 çeker sisteminin de katkısıyla 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlayabilen Voyah Free, WLTP normlarına göre 500 km’ye kadar elektrikli menzil sunuyor.

VOYAH FREE FİYATI

Voyah Free için ön siparişler, 4.550.000 TL’den başlayan, geri alım garantisi ve 8 yıl batarya garantisini de kapsayan fiyatlarla alınmaya başlanırken, ilk otomobillerin eylül ayında teslim edilmesi öngörülüyor.

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