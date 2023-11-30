Yeni E-Serisi Türkiye’ye özel motor seçenekleri satışa sunuldu

Yeniçağ - Ercan KARACA

Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneğinin sunulacağını belirten Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan “75 yıldan fazla bir süredir orta sınıf lüks sedan araçların standartlarını belirleyen, gelenek ve modernizmi birleştirerek kendine özel hayran kitlesini yaratan E-Serisi her zaman teknolojik ilerlemenin ilk uygulandığı araç olmuştur. Sahip olduğu elektronik mimari ile kapsamlı dijital bir deneyim sunan yeni E-Serisi 2023 yazında Avrupa yollarına çıktıktan sonra şimdi de Türkiye’de. Türkiye pazarına özel ve arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, dünya üzerinde sadece Türkiye’de satışa sunuluyor. Tüm bunlar bize Mercedes-Benz için Türkiye‘nin ne kadar önemli bir pazar olduğunu gösteriyor“ dedi.

Mercedes-Benz ‘in 1946 yılından günümüze yaklaşık 17 milyon orta sınıf araç ürettiğini ve E-Serisi’nin mirasının da markanın ilk günlerine kadar uzandığını vurgulayan Bekdikhan, “E-Serisi Türkiye’de bugüne kadar 82.000 adet satarak dünyadaki başarısını yerel pazara da taşıdı. Her yeni modeli heyecanla beklenen, müşterilerimizin daima kendilerinden bir parça buldukları ve Nisan’da dünya prömiyeri gerçekleştirilen yeni E-Serisi’nin Türkiye’de büyük ilgi göreceğinden eminiz” dedi.

MİLD-HYBRİD GÜÇ ÜNİTESİ

Hem dizel hem de benzinli motorlar, turbo besleme dışında entegre bir marş jeneratörü (ISG) ile destekleniyor. Dolayısıyla bu motor seçenekleri birer mild-hibrit. Yeni batarya teknolojisi sayesinde elektromotorlar 20 bg yerine 23bg ek güç ve 205 Nm ek tork sunuyor.

TÜRKİYE PAZARINA ÖZEL E 180 MOTOR SEÇENEĞİ

Türkiye pazarında ilk etapta E 180 ve E 220 d 4MATIC olmak üzere biri benzinli ve dizel iki farklı motor seçeneği sunuluyor.

Türkiye pazarına özel E 180 M 254 motor NANOSLIDE silindir kaplaması veya CONICSHAPE® silindir honlaması dahil en gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, sadece dünya üzerinde sadece Türkiye’de sunulacak.

E 220 d 4MATIC versiyonundaki OM 654 M da gelişmiş motor teknolojilerini bünyesinde barındırıyor ve yüksek verimlilik seviyesiyle dikkat çekiyor. Her iki motorda da standart olarak 9G-TRONIC otomatik şanzıman sunuluyor.

MÜZİK GÖRÜNÜR HALE GELİYOR: SES GÖRSELLEŞTİRME

Ses Görselleştirme işlevine sahip yeni 64 renkli ambiyans aydınlatması sayesinde yeni E-Serisi kullanıcıları, müziği üç duyu ile deneyimleyebiliyor. Müzik ve film veya uygulama seslerini (istenirse Dolby Atmos teknolojisi ile) duyabiliyor, hissedebiliyor (opsiyon olarak sunulan Burmester 4D surround ses sistemindeki ses rezonansı dönüştürücüler aracılığıyla) ve ayrıca görebiliyor. İlk kez E-Serisi ile sunulacak olan görselleştirme, 64 renkli ambiyans aydınlatmasının ışık şeridinde gerçekleşiyor. Örneğin, hızlı vuruşlar hızlı ışık değişiklikleri yaratırken, akıcı ritimler yumuşak bir şekilde birleşen aydınlatma oluşturabiliyor.

FİYAT LİSTESİ

E 180 Edition 1 Exclusive - 4.220.000

E 180 Edition 1 AMG - 4.330.000

E 220 d 4MATIC Edition 1 Exclusive - 5.900.000

E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG - 6.050.000