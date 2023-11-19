Hangi elektrikli otomobil 1 saatlik şarjla kaç km yol gidiyor

Elektrikli otomobillerin ne kadar sürede hızlı şarj olduğu, şarj süresine bağlı olarak kaç kilometrelik menzile sahip olduğu yapılan testlerde ortaya çıktı. Listede 20 elektrikli otomobil yer aldı.

Hangi elektrikli otomobil 1 saatlik şarjla kaç km yol gidiyor

Elektrikli araç (EV) satın alırken en çok önemsenen noktalardan biri de şarjın ne kadar sürede dolacağı konusudur.

Hangi elektrikli otomobilin en hızlı şarj olduğunu konusunu araştıran Edmunds EV şarj testi konusunda kullanıcılara net veriler sundu. 20 adet elektrikli otomobil listelendi.

Edmunds'un yeni EV şarj testi, "bir otomobilin aküsüne ne kadar hızlı menzil ekleyebileceğinin ilk bağımsız ölçümü" olarak yeni bir standart oluşturdu.

Bu testte otomobilin bataryasının ne kadar hızlı şarj olmasının yanında bu şarj ile ne kadar yol alabileceği de aktardı.

Çalışma, gerçek dünya testlerine ve ampirik verilere dayanarak şarj saati başına ortalama kilometreyi gösteriyor. Başka bir deyişle, bir EV'nin bir saatlik hızlı şarjla ne kadar kilometre kat edebileceğini gösteriyor. Şarj saati başına menzil ne kadar yüksek olursa, beklemek için harcanan süre de o kadar az oluyor.

Otomobil üreticileri çeşitli standartlar kullandığından yeni test, hangi EV'lerin en hızlı şarj ettiğini karşılaştırmanıza olanak tanıyan belirlenmiş bir standart sunuyor.

Edmunds, en doğru verileri sağlamak için EV test uzmanı P3 ile birlikte çalıştı. P3, EV şarj oturumu sırasında elektrik kullanımını izleyip kaydediyor. Veriler daha sonra alıcılara ayrıntılı veriler sağlamak için diğer Edmunds bilgileriyle birleştiriliyor.

HANGİ MODELLER EN HIZLI ŞARJ OLANLAR LİSTESİNE GİRDİ

Hyundai IONIQ 6 Limited RWD, şarj saati başına 868 mil ile listenin başında yer aldı. Bunu Kia EV6 Wind RWD (769 mil/saat), Hyundai IONIQ 6 Limited AWD (764 mil/saat) ve Porsche Taycan 4S (690 mil/saat) takip etti. Kia'nın EV6 GT-Line modeli de (678 mil/saat) ilk beşte yer aldı.

Edmunds, ABD pazarındaki neredeyse her elektrikli aracı 43 farklı modelle test etti. Hyundai'nin IONIQ 5, Mercedes-Benz EQS 450+, Genesis Electrified G80, Porsche Taycan GTS ve Tesla'nın Model 3 Long Range ilk ona girdi.

İşte listelenen ilk 20 model ve şarj istatistikleri:

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EN ÇOK SATAN MODELLER

Diğer önemli araçlar arasında Tesla Model Y Performance (476 mil/saat), Volkswagen ID.4 Pro (396 mil/saat), Ford F-150 Lightning Lariat Ext Range (332 mil/saat) ve Rivian R1T Launch Edition (316 mil/saat) yer aldı.

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