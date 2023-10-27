Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Meksika'da sezonun 20. yarışıyla sürecek.

Aslıhan Kamer Türel Caymaz KAYNAK: AA
Formula 1'de sıradaki durak Meksika

Katar'da düzenlenen 18. etapta Red Bull pilotu Hollandalı Max Verstappen'in üst üste üçüncü kez dünya şampiyonluğunu ilan ettiği organizasyonda Meksika Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

Başkent Meksiko'daki 4 bin 304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları, 29 Ekim Pazar günü TSİ 00.00'da başlayacak. Yarış ise aynı gün TSİ 23.00'te koşulacak.

Bu sezon Red Bull pilotları Verstappen'in 15, Sergio Perez'in 2 ve Carlos Sainz'ın (Ferrari) bir yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Formula 1'de Meksika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 466 puan

2. Sergio Perez (Meksika): 240

3. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 201

4. Fernando Alonso (İspanya): 183

5. Carlos Sainz (İspanya): 171

Takımlar

1. Red Bull: 706

2. Mercedes: 344

3. Ferrari: 322

4. McLaren: 242

5. Aston Martin: 236

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