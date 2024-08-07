Bakan Şimşek 'çok kazananları' uyardı: 'Maliye mutlaka kapınızı çalacak'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son ekonomik gelişmeleri değerlendirdiği AHaber-APara ortak yayınında konuştu. Küresel ekonomideki son durumu analiz ederek sözlerine başlayan Şimşek, enflasyon oranlarında beklenen düşüşün zaman alacağını belirtti. Türkiye'nin kredi derecelendirmesi hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan, Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerinin altını çizdi. Mali denetimlerin her sektörde devam edeceğini ifade eden Şimşek, özellikle yüksek gelirli kesimlere yönelik vergi denetimlerinin yoğunlaştırılacağını söyledi ve "özellikle çok kazananlar, Maliye mutlaka kapınızı çalacak" şeklinde konuştu.

Şimşek açıklamalarında; Japonya'daki finansal piyasalarda yaşanan dalgalanma, düşük maliyetli Japon Yeni üzerinden borçlanmanın artmasıyla başladı ve bu durum, yatırımcıların dolar cinsinden Amerikan hisselerine yönelmesine yol açtı. Yenin dolar karşısında değer kazanması, küresel büyümenin yavaşlayabileceği endişelerini beraberinde getirirken, bu durumun petrol ve emtia fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.

EKONOMİ PROGRAMININ EN BÜYÜK ÖNCELİĞİ

Geçen sene eylül ayı başında paylaştığımız reform ve istikrar programı var, bu programın en büyük önceliği milletimizi hayat pahalılığı belasından kurtarmak. Enflasyonu biz çok kötü bir vergi olarak görüyoruz, özellikle sabit gelirliler açısından gelir dağılımını bozan makroekonomik sorun olarak görüyoruz, bizim programımızın özü dezenflasyon, kalıcı şekilde tek haneye düşürmek. Geçiş dönemini haziranda bitirdik, haziran itibarıyla da yıllık enflasyon düşmeye başladı, temmuzdaki düşüş oldukça güçlü bir düşüş, bu ağustosta da devam edecek. Enflasyon dozu aynı olmamakla birlikte önümüzdeki aylarda da devam edecek. Mayısta enflasyon %75'in biraz üzerinde zirveyi buldu, temmuzda %62 civarına indi, beklentilere değer veriyoruz ancak performansımız ile hedeflerimiz arasındaki fark azaldıkça, hedeflerimize yakınsadıkça beklentilerin de yakınsama ihtimali yüksek.

"ENFLASYONDA ÇEKTİĞİMİZ SIKINTILARA DEĞECEK"

Bakan Şimşek cümlelerine şöyle devam etti: "Enflasyonu düşürmede çok kararlıyız, milletimizin şu anda karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz, 2025'te ilk rahatlamayı göreceğiz. 2025 dezenflasyon yılı olacak, dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek, çektiğimiz sıkıntılara değecek. Zorlu geçecek dedik, çünkü dezenflasyon programı kolay değil ve zaman alıyor. Enflasyon düşecek, çünkü para, maliye ve gelirler politikaları ona göre tasarlandı, zamana ve sabra ihtiyacımız var.

TCMB'nin enflasyon hedef patikası var, bir bant var, öngörülebilirlik çok yüksek olmadığı için nokta tahmin yerine aralık tahminde bulunuluyor. 2024 için hedef bandın üst kısmı %42, şu an itibarıyla enflasyondaki gidişatın öngörülerimizle uyumlu olduğumuzu, %40 ile yılı kapatacağımıza inanıyoruz. Ekim'de 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi %25'ti bugün %19 civarında, program çalıştıkça, başarılı oldukça ve sonuç verdikçe kredibilite ve beklentiler iyileşiyor."

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU YÜKSELECEK Mİ?

Piyasanın bizim varlıklarımızı fiyatlarken bir takım değerlendirmeler yapıyorlar, mevcut kredi notunun bir kademe üzerinde değerlendirme yapıyorlar, "yatırım yapılabilir ülke" statüsü zaman alıyor. Bütçe disiplini artık DNA'mızda var. Bizde enflasyon çok yüksek, enflasyonu düşürmemiz lazım, cari açık tarihi olarak yüksek, kalıcı bir şekilde sürdürülebilir bir noktaya çekmemiz lazım, bu da yapısal reform gerektiriyor. Cari açık ve enflasyonu kalıcı şekilde düşürürsek piyasalar bizi "yatırım yapılabilir ülke" olarak fiyatlar, kredi kuruluşları da bunu takip eder. Doğrudan yatırımların canlanması biraz zaman alıyor, programı uygulayarak doğrudan yatırımlar için önemli bir cazibe yeri haline geldi, Türkiye büyük bir ekonomi.

“ÖZELLİKLE ÇOK KAZANANLAR, MALİYE MUTLAKA KAPINIZI ÇALACAK”

"Maliye denetimleri yoğunlaşarak artarak her sektörde devam edecek. Bizim kayıt dışılık ile mücadeleden başka çaremiz yok, vergi oranlarında artış yerine kayıt dışılık ile mücadelede dozu artıracağız, çok kazanandan ve kayıt dışı olandan vergi almak için elimizden geleni yapacağız. Hedef vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir. Kayıt dışılık düşük verimlilik, düşük ölçek, itibarsızlık, haksız rekabet demek, en büyük tutku ile üzerine gideceğimiz konu kayıt dışılık, bizim bütçeyi düzeltmemiz lazım. Özellikle kayıtdışı olanlar, özellikle çok kazananlar, Maliye mutlaka kapınızı çalacak."