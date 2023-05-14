Yeni ıslak imzalı tutanaklarla son durum açıklandı. Murat Ağırel duyurdu

Gazeteci Murat Ağırel ıslak imzalı ilk sonuçları Tweitter hesabından açıkladı.
Ağırel'in Twitter hesabından açıkladığı sonuçlara göre;
Toplam 192.169 sandıktan 57.989'u açıldı. Açılan sandıklara göre Erdoğan'ın oyu %46,42, Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyu %47.81, Sinan Oğan'ın ise %5.32 oldu.
Ağırel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Toplam Sandık Sayısı : 192.169
Açılan Sandık Sayısı: 57.989
K.Kılıçdaroğlu : %47.81 -7.073.057 oy
RT.Erdoğan. : %46.42 -6.868.370 oy
S.Oğan. : %5.32 -797.664 oy
SAAT: 19:49
(Islak İmzalı Tutanaklar)
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