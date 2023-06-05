Yeni kabine belli oldu mu? Yeni kabine üyeleri kimler, hangi isim ne bakanı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve milletvekillerinin yemin etmesinin ardından Çankaya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı yeni kabine üyelerini açıkladı. Peki, yeni kabine üyeleri kimler, hangi isim ne bakanı oldu? Yeni kabine belli oldu mu?

Yeni kabine belli oldu mu? Yeni kabine üyeleri kimler, hangi isim ne bakanı oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü’nde açıkladığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve yeni Kabine üyeleri Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, yeni kabine üyeleri kimler, hangi isim ne bakanı oldu? Yeni kabine belli oldu mu?

Recep Tayyip Erdoğan 13. Cumhurbaşkanı olarak 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek görevine resmen başlamış oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayırlı olsun" diyerek Çankaya Köşkü’nde yeni kabine üyelerini açıkladı.

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2023 YENİ KABİNE LİSTESİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu

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