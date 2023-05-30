Yeni kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'

Gazeteci Candaş Tolga Işık, yeni kabinenin cuma günü açıklanacağını öne sürerek, "Çok büyük sürprizler var" dedi.

Yeni kabine için tarih verildi: 'Çok büyük sürprizler var...'

Kesin olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan Cumhur İttifakı'nın adayı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan zaferle ayrılan isim oldu.

Erdoğan'ın rakibi Millet İttifakı'nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,91 oyda kaldı.

GÖZLER KABİNEYE ÇEVRİLDİ

Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine gözler yeni kabineye çevrildi. Siyaset kulisleri ısınmaya devam ederken; gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeni kabinenin cuma günü açıklanacağını öne süren Işık, "Çok büyük sürprizler var" dedi.

Işık, "Yeni Bakanlar Kurulu cuma günü açıklanacak. Çok büyük sürprizler var. Eski kabineden sadece 2 kişi devam edebilir ama o da net değil. Tamamen yeni bir Bakanlar Kurulu ihtimali çok kuvvetli. Kulisleri toparlayıp yazacağım..." ifadelerini kullandı.

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