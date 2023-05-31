Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklayacağı tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun sona ermesinin ardından gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi.

Erdoğan’ın yeni kabineyi açıklayacağı tarih belli oldu

Editör: Serkan Talan

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun sona ermesinin ardından gözler, yeni kurulacak kabineye çevrildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi önce Meclis'te yemin etmesi, ardından da yeni kabineyi açıklaması bekleniyor.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıklamasını takip eden 3. gün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te yemin edecek.

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YSK'nın kesin sonucu yarın açıklaması beklenirken, Erdoğan, 3 Haziran Cumartesi Meclis'te yemin ederek göreve başlayacak.

Erdoğan, daha sonra ise yeni kabinesini açıklayacak. Karar Resmi Gazete'de yayınlanacak.

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4 Haziran Pazar ise, bakanlıklarda devir teslim törenlerinin olması bekleniyor.

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