Yeni MHK Başkanı kim olacak? Büyükekşi'den flaş açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni dönemle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yeni MHK Başkanı kim olacak? Büyükekşi'den flaş açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Milliyet'ten Cemal Ersen'in sorularını yanıtlarken, çarpıcı ifadeler kullandı.

Büyükekşi, hakemler ve Merkez Hakem Kurulu ile ilgili şunları söyledi:

“Biliyorsunuz bir 8 Mart olayı yaşandı. 8 Mart, hakemlerin üzerinden adeta silindir gibi geçmiş. Camia bölünmüş. Onların yeniden birlikteliği sağlamak için çaba harcıyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. Başka seçeneğimiz yok. Onlara geçmişte görülmemiş imkanlar sunduk. Karşılığını da beklemek hakkımız.

MHK için Şu aşamada isim vermek doğru olmaz. Çalışıyoruz, alternatif üzerinde duruyoruz. Ama öyle hassas bir konu ki; örneğin A şahıs deseniz, falanca kulübün adamıdır diye birileri karşı çıkıyor, B deseniz bir başkası istemiyor. Herkesin kabul edeceği bir MHK başkanı bulmak çok zor, ama biz asgari müştereklerde buluşulacak bir kurul oluşturma gayretindeyiz.

Konu adalet olunca herkes istiyor. Ama kendileri için. Gerçek adalet kimsenin işine gelmiyor. Ve işlerine geldiği gibi kullanmak istiyorlar. Böyle bir şey olamaz. Şunu da hatırlatmam gerek. Her şey sadece futbol değil. Her şeyin başında önce insanız. Örneğin deprem felaketi sonrası aldığımız kararlar. 100 yılda bir yaşanacak faciayı bu gözle değerlendirmek gerek. Ama biz eleştirildik. Empati yapmayı bilmeliyiz.”

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