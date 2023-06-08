Yeni otomobil alacaklar dikkat! Sıfır kilometre en ucuz 20 otomobil açıklandı

Editör: Osmancan EROK

Araç fiyatları döviz kuru karşındaki yükselen seyrini düşüremiyor. Döviz kurundan etkilenen araçların ÖTV ve KDV’ye uğramasının artından fiyatlar fahiş olunca vatandaşlar araba almanın hayaliyle yaşıyor.

Hal böyle olunca sıfır kilometre araç satın almak isteyen sürücüler fiyat/performans açısından en iyi aracı bulmak için piyasayı alt üst ediyor.

Yapılan değerlendirmelere göre de en uygun 20 otomobil ülkemizde oldukça tercih ediliyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN UCUZ 20 ARACI

1. Hyundai i10

Motor: 1.0 MPI – Benzinli

Beygir gücü: 67

Şanzıman: Manuel

Donanım: Jump

2. Fiat Egea

Motor: 1.4 Fire – Benzinli

Beygir gücü: 95

Şanzıman: Manuel

Donanım: Easy

3. Fiat Panda

Motor: 1.0 Yarı-hibrit benzinli

Beygir gücü: 70

Şanzıman: Manuel

Donanım: Cross

4. Citroen C3

Motor: 1.2 PureTech – Benzinli

Beygir gücü: 83

Şanzıman: Manuel

Donanım: Feel

5. Fiat Egea Hatchback

Motor: 1.4 Fire – Benzinli

Beygir gücü: 95

Şanzıman: Manuel

Donanım: Street

6. Renault Taliant

Motor: 1.0 Sce – Benzinli

Beygir gücü: 65

Şanzıman: Manuel

Donanım: Joy

7. Hyundai i20

Motor: 1.4 MPI – Benzinli

Beygir gücü: 100

Şanzıman: Manuel

Donanım: Jump

8. Renault Clio

Motor: 1.0 SCe – Benzinli

Beygir gücü: 65

Şanzıman: Manuel

Donanım: Joy

9. Fiat Egea Cross

Motor: 1.4 Fire – Benzinli

Beygir gücü: 95

Şanzıman: Manuel

Donanım: Street

10. Fiat Panda Cross

Motor: 1.0 Yarı-hibrit Benzinli

Beygir gücü: 70

Şanzıman: Manuel

Donanım: Urban

11. Opel Corsa

Motor: 1.2 – Benzinli

Beygir gücü: 75

Şanzıman: Manuel

Donanım: Elegance

12. Seat Ibiza

Motor: 1.0 Evo – Benzinli

Beygir gücü: 80

Şanzıman: Manuel

Donanım: Style

13. Dacia Sandero Stepway

Motor: 1.0 Tce – Benzinli

Beygir gücü: 90

Şanzıman: Manuel

Donanım: Essential

14. Kia Picanto

Motor: 1.0L – Benzinli

Beygir gücü: 67

Şanzıman: Otomatik

Donanım: Feel

15. Dacia Sandero

Motor: 1.0 Tce – Benzinli

Beygir gücü: 90

Şanzıman: CVT

Donanım: Essential

16. Volkswagen Polo

Motor: 1.0 – Benzinli

Beygir gücü: 80

Şanzıman: Manuel

Donanım: Impression

17. Mitsubishi Space Star

Motor: 1.2 – Benzinli

Beygir gücü:

Şanzıman: CVT

Donanım: Intense

18. Skoda Fabia

Motor: 1.0 TSI – Benzinli

Beygir gücü: 95

Şanzıman: Manuel

Donanım: Elite

19. Hyundai Bayon

Motor: 1.4 MPI – Benzinli

Beygir gücü: 100

Şanzıman: Manuel

Donanım: Jump

20. Citroen C-Elysee

Motor: 1.5 BlueHDi – Dizel

Beygir gücü: 100

Şanzıman: Manuel

Donanım: Feel Bold