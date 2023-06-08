Yeni otomobil alacaklar dikkat! Sıfır kilometre en ucuz 20 otomobil açıklandı

Editör: Osmancan EROK
Araç fiyatları döviz kuru karşındaki yükselen seyrini düşüremiyor. Döviz kurundan etkilenen araçların ÖTV ve KDV’ye uğramasının artından fiyatlar fahiş olunca vatandaşlar araba almanın hayaliyle yaşıyor.
Hal böyle olunca sıfır kilometre araç satın almak isteyen sürücüler fiyat/performans açısından en iyi aracı bulmak için piyasayı alt üst ediyor.
Yapılan değerlendirmelere göre de en uygun 20 otomobil ülkemizde oldukça tercih ediliyor.
İŞTE TÜRKİYE'NİN EN UCUZ 20 ARACI
1. Hyundai i10
Motor: 1.0 MPI – Benzinli
Beygir gücü: 67
Şanzıman: Manuel
Donanım: Jump
2. Fiat Egea
Motor: 1.4 Fire – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Easy
3. Fiat Panda
Motor: 1.0 Yarı-hibrit benzinli
Beygir gücü: 70
Şanzıman: Manuel
Donanım: Cross
4. Citroen C3
Motor: 1.2 PureTech – Benzinli
Beygir gücü: 83
Şanzıman: Manuel
Donanım: Feel
5. Fiat Egea Hatchback
Motor: 1.4 Fire – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Street
6. Renault Taliant
Motor: 1.0 Sce – Benzinli
Beygir gücü: 65
Şanzıman: Manuel
Donanım: Joy
7. Hyundai i20
Motor: 1.4 MPI – Benzinli
Beygir gücü: 100
Şanzıman: Manuel
Donanım: Jump
8. Renault Clio
Motor: 1.0 SCe – Benzinli
Beygir gücü: 65
Şanzıman: Manuel
Donanım: Joy
9. Fiat Egea Cross
Motor: 1.4 Fire – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Street
10. Fiat Panda Cross
Motor: 1.0 Yarı-hibrit Benzinli
Beygir gücü: 70
Şanzıman: Manuel
Donanım: Urban
11. Opel Corsa
Motor: 1.2 – Benzinli
Beygir gücü: 75
Şanzıman: Manuel
Donanım: Elegance
12. Seat Ibiza
Motor: 1.0 Evo – Benzinli
Beygir gücü: 80
Şanzıman: Manuel
Donanım: Style
13. Dacia Sandero Stepway
Motor: 1.0 Tce – Benzinli
Beygir gücü: 90
Şanzıman: Manuel
Donanım: Essential
14. Kia Picanto
Motor: 1.0L – Benzinli
Beygir gücü: 67
Şanzıman: Otomatik
Donanım: Feel
15. Dacia Sandero
Motor: 1.0 Tce – Benzinli
Beygir gücü: 90
Şanzıman: CVT
Donanım: Essential
16. Volkswagen Polo
Motor: 1.0 – Benzinli
Beygir gücü: 80
Şanzıman: Manuel
Donanım: Impression
17. Mitsubishi Space Star
Motor: 1.2 – Benzinli
Beygir gücü:
Şanzıman: CVT
Donanım: Intense
18. Skoda Fabia
Motor: 1.0 TSI – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Elite
19. Hyundai Bayon
Motor: 1.4 MPI – Benzinli
Beygir gücü: 100
Şanzıman: Manuel
Donanım: Jump
20. Citroen C-Elysee
Motor: 1.5 BlueHDi – Dizel
Beygir gücü: 100
Şanzıman: Manuel
Donanım: Feel Bold