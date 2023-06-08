Yeni otomobil alacaklar dikkat! Sıfır kilometre en ucuz 20 otomobil açıklandı

Döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle otomobil fiyatları da arttı. Kurdan etkilenen otomobillere birde ÖTV ve KDV dahil edilince fiyatlar daha da yükseliyor. Piyasada uygun fiyatlı otomobiller her geçen gün adeta yok olurken en ucuz sıfır kilometre 20 araç açıklandı.

Yeni otomobil alacaklar dikkat! Sıfır kilometre en ucuz 20 otomobil açıklandı

Editör: Osmancan EROK

Araç fiyatları döviz kuru karşındaki yükselen seyrini düşüremiyor. Döviz kurundan etkilenen araçların ÖTV ve KDV’ye uğramasının artından fiyatlar fahiş olunca vatandaşlar araba almanın hayaliyle yaşıyor.

Hal böyle olunca sıfır kilometre araç satın almak isteyen sürücüler fiyat/performans açısından en iyi aracı bulmak için piyasayı alt üst ediyor.

Yapılan değerlendirmelere göre de en uygun 20 otomobil ülkemizde oldukça tercih ediliyor.

İŞTE TÜRKİYE'NİN EN UCUZ 20 ARACI

1. Hyundai i10

Motor: 1.0 MPI – Benzinli
Beygir gücü: 67
Şanzıman: Manuel
Donanım: Jump

2. Fiat Egea

Motor: 1.4 Fire – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Easy

3. Fiat Panda

Motor: 1.0 Yarı-hibrit benzinli
Beygir gücü: 70
Şanzıman: Manuel
Donanım: Cross

4. Citroen C3

Motor: 1.2 PureTech – Benzinli
Beygir gücü: 83
Şanzıman: Manuel
Donanım: Feel

5. Fiat Egea Hatchback

Motor: 1.4 Fire – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Street

6. Renault Taliant

Motor: 1.0 Sce – Benzinli
Beygir gücü: 65
Şanzıman: Manuel
Donanım: Joy

7. Hyundai i20

Motor: 1.4 MPI – Benzinli
Beygir gücü: 100
Şanzıman: Manuel
Donanım: Jump

8. Renault Clio

Motor: 1.0 SCe – Benzinli
Beygir gücü: 65
Şanzıman: Manuel
Donanım: Joy

9. Fiat Egea Cross

Motor: 1.4 Fire – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Street

10. Fiat Panda Cross

Motor: 1.0 Yarı-hibrit Benzinli
Beygir gücü: 70
Şanzıman: Manuel
Donanım: Urban

11. Opel Corsa

Motor: 1.2 – Benzinli
Beygir gücü: 75
Şanzıman: Manuel
Donanım: Elegance

12. Seat Ibiza

Motor: 1.0 Evo – Benzinli
Beygir gücü: 80
Şanzıman: Manuel
Donanım: Style

13. Dacia Sandero Stepway

Motor: 1.0 Tce – Benzinli
Beygir gücü: 90
Şanzıman: Manuel
Donanım: Essential

14. Kia Picanto

Motor: 1.0L – Benzinli
Beygir gücü: 67
Şanzıman: Otomatik
Donanım: Feel

15. Dacia Sandero

Motor: 1.0 Tce – Benzinli
Beygir gücü: 90
Şanzıman: CVT
Donanım: Essential

16. Volkswagen Polo

Motor: 1.0 – Benzinli
Beygir gücü: 80
Şanzıman: Manuel
Donanım: Impression

17. Mitsubishi Space Star

Motor: 1.2 – Benzinli
Beygir gücü:
Şanzıman: CVT
Donanım: Intense

18. Skoda Fabia

Motor: 1.0 TSI – Benzinli
Beygir gücü: 95
Şanzıman: Manuel
Donanım: Elite

19. Hyundai Bayon

Motor: 1.4 MPI – Benzinli
Beygir gücü: 100
Şanzıman: Manuel
Donanım: Jump

20. Citroen C-Elysee

Motor: 1.5 BlueHDi – Dizel
Beygir gücü: 100
Şanzıman: Manuel
Donanım: Feel Bold

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