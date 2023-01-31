Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın UKHSA dünyada olası yeni hastalıkların hangi ülkelerde ortaya çıkabileceğini araştırıyor. Peki, Yeni pandemi hangi ülkelerde ortaya çıkacak? Ebola ve Nipah virüsü nedir?

İngiltere’de yer alan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'nın (UKHSA), salgın hastalıklara hazırlıksız yakalanmamak için dünyadaki salgın tehditlerini sürekli olarak izliyor.

UKHSA’nın bu hafta güncellenen listesi, en korkutucu 15 bulaşıcı hastalığı içeriyor.

Bilim insanları, bu hastalıkları yüksek sonuçlu bulaşıcı hastalıklar (HCID) olarak adlandırılıyor.

EBOLA VİRÜSÜ NEDİR?

UKHSA tarafından yayınlanan listede en tehlikeli salgın hastalıklar arasında Ebola ve Nipah başı çekiyor. Peki, Ebola nedir?

Ebola, Ebola virüsünün neden olduğu viral bir hastalığa deniliyor. Yüzde 75 oranında ölümcül olabilen hastalığın semptomları arasında tipik olarak ateş, yorgunluk, kas ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve döküntü bulunuyor. Ebola virüsü, Ebola'dan hasta olan veya Ebola'dan ölen bir kişinin kanı veya vücut sıvıları veya virüs bulaşmış nesneler yoluyla başkalarına yayılabiliyor.

Şu anda Ebola için spesifik bir tedavi veya aşı bulunmuyor. Ebola salgınları, Sahra altı Afrika'da sıklıkla yaşandı, ancak son zamanlarda dünyanın farklı bölgelerinde de görüldü.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Ebola ile benzer bir ölümcüllük oranına sahip diğer hastalık ise Nipah virüsü. Peki, Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü öncelikle hayvanlardan, özellikle de yarasalardan insanlara bulaşıyor. Virüs ayrıca kontamine yiyecekler yoluyla veya doğrudan insandan insana da bulaşabiliyor.

Nipah virüsü enfeksiyonunun semptomları arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, baş dönmesi ve mide bulantısı yer alıyor ve ve virüs beyin sapı ensefalitine ilerleyerek ölüme neden oluyor.

Ebola da olduğu gibi Nipah virüsünün de tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

TÜRKİYE’Yİ EN ÇOK TEHDİT EDEN HASTALIK NEDİR?

UKHSA'nın listesinde Türkiye'yi en çok tehdit eden hastalığın H5N1 olduğu görülüyor.

Kuş gribi olarak da bilinen H5N1, öncelikle kuşları etkileyen, ancak insanları ve diğer hayvanları da enfekte edebilen influenza A virüsünün bir türünü oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye'de çok sayıda H5N1 vakası bildirdi.