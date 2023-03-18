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Valilikten salgın hastalık açıklaması

Hatay Valiliği, bazı basın yayın organlarında yer alan "bölgede büyük bir salgın olduğu" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 17:10
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Hatay Valiliği bölgede büyük bir salgın olduğu iddiasını yalanladı

Valilikten salgın hastalık açıklaması
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(AA)- Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yaşam alanlarının tamamına su verildiği belirtildi.

Şebekeye verilen sularda şok klorlama işlemlerinin düzenli yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Ayrıca enkaz alanlarının yoğun olduğu yerlerde de suya erişimin kolaylıkla sağlanması için 448 çeşmenin yapımı tamamlanmış, bugüne kadar 616 tır (yaklaşık 15 milyon litre) su dağıtımı da yapılmış olup su dağıtımlarına devam edilmektedir" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, ihtiyaç doğrultusunda gerekli planlamaların yapıldığı ve su temini noktasında bir sıkıntı bulunmadığı bilgisine yer verildi.

Hatay genelindeki çadır ve konteyner kentlerde 3 bin 159 tuvalet, 1434 duş konteyneri kurulduğu, bu alanlardaki temizliğin 163 personelle düzenli yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bunun yanı sıra geçici barınma alanlarında vidanjör, arazöz, tanker ve benzeri araçlarla temizlik çalışmalarına destek sağlanmaktadır.

Ayrıca çadır kent ve konteyner alanlarında geçici ikamet eden afetzedelerimizin çamaşırlarının yıkanması için 1241 çamaşır makinesi ve 840 kurutma makinesinin kurulumu gerçekleştirilmiştir.

İlave olarak STK'ler ve gönüllüler tarafından kurulan çamaşır ve kurutma makineleri de bulunmaktadır. Hatay genelinde ayrıca 80 araç ve 237 personelle ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaktadır" ifadesi kullanıldı.

"BİR SALGIN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Açıklamada, gıda güvenliği ve hijyenin sağlanması amacıyla tüm çalışmaların titizlikle yürütüldüğü bilgisi paylaşılarak şunlar kaydedildi: "Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, uzman ekiplerce şahit numuneler düzenli olarak alınmakta ve bu numuneler frigolu araçlarda 3 gün boyunca muhafaza edilmektedir.

Hatay il düzeyinde vaka sayıları geçen yıl sayıları ile benzer düzeydedir. Bir salgın söz konusu değildir. Bu bilgiler ışığında, bazı basın yayın organlarında yer alan 'bölgede büyük bir salgın olduğuna' dair iddialar gerçek dışı ve yalandır.

Bu tür yalan haberler, deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi ve afetzedelerimizin ihtiyaçlarının ivedi bir şekilde karşılanması için tüm kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin iyi niyetli ve özverili çalışmalarına gölge düşürmeyi amaçlayan provokatif bir nitelik taşımaktadır. İlgililer hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

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