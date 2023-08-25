Yeni Peugeot 2008 Türkiye’de satışa çıktı! Fiyatı belli oldu

Yeni Peugeot 2008 modelinin temel detayları ve fiyatları hakkında Peugeot Türkiye tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler paylaşıldı:

Avrupa’nın hem de Türkiye’nin B-SUV segmentinde en fazla satılan modeller listesinde üst sıralarda yer alan Peugeot 2008, yenilenmesinin ardından, ülkemizde de satışa sunuldu. Benzinli, dizel ve elektrikli 3 farklı motor seçeneği ile Türkiye pazarında yer alan yeni SUV modelinde ilk teslimatlar eylül ayı başı itibarıyla başlayacak.

Ülkemizde satışa sunulan yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 HP EAT8’nin fiyatları 1.444.500 TL’den, yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8’nin fiyatları da 1.550.500 TL’den başlıyor. Performansı artırılan ve 345 km’lik (WLTP) elektrikli menzili 406 km’ye yükseltilen yeni e-2008 GT’nin başlangıç fiyatı ise 1.580.000 TL olarak belirlendi. Yenilenmiş haliyle müşterilerine seçme özgürlüğü sunan, “Göz Alıcı” SUV tasarımıyla yeni Peugeot 2008, merkezi 10 inçlik yüksek çözünürlüklü ekran ile Peugeot i-Connect ve benzersiz 3D i-Cockpit sayesinde ilham veren sürüş keyfi sunarak “Duygu”lara hitap ediyor. Yeni Peugeot ışık imzasını benimseyen yeni 2008, ön tampondaki parlak siyah eklere entegre edilen üçlü aslan pençesi ile daha da güçleniyor. Arkada, yeniden tasarlanan ışık imzasıyla yeni 2008, tüm versiyonlarında yeni LED stop lambalarına yer veriyor.”

Otomobilin Eylül ayı itibariyla satışa sunulacağı ifade edildi.

FİYATI

Yeni 2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 HP EAT8’nin fiyatları 1.444.500 TL’den,

Yeni 2008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130 HP EAT8’nin fiyatları da 1.550.500 TL’den başlıyor.