Yeni Renault Austral Türkiye'de ön siparişe çıkıyor. İşte fiyatı

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Renault'nun geçtiğimiz yıl mart ayında tanıttığı C segment SUV modeli yeni Renault Austral, sportif bir karaktere sahip Esprit Alpine donanımıyla Türkiye'de ön satışa sunuluyor.
FİYATI
Yeni Renault Austral fiyatı Techno Esprit Alpine versiyonunun lansmana özel opsiyonlar hariç anahtar teslim fiyatı 1.190.000 TL olarak belirlendi.
Ön sipariş dönemi 24 Nisan 2023 tarihinde başlıyor.
250.000 TL ÖN ÖDEME
Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak 250.000 TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak.
Kayıt sürecini tamamlayan ilk 500 kişi yeni Austral’e Haziran ayından itibaren sahip olacak.