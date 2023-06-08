Yeni Renault Clio Türkiye’de tanıtıldı. İşte tasarımı ve özellikleri

Clio geçtiğimiz haftalarda yeni modelini duyurmuştu. 2024 yeni Clio, 2020 yılında piyasaya sürülen Clio 5’in yaptığı atılımı devam ettiriyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, yeni Renault logosu ile bütünlük sağlayan panjur gövde rengindeki geçişle birlikte alt ızgara formundan ayrılıyor ve bir tampon görünümü elde ediyor.

Arka stoplara geldiğimizdeyse ilk olarak BMW 3 Serisi M versiyonlarında gördüğümüz şeffaf stop tasarımını görüyoruz. Bu yeni stop lambası tasarımının Clio’ya yepyeni bir hava kattığını belirtmeliyiz.

Aracın iç mekan özelliklerine gelirsek Clio 5 ile tanıdık bir sima bizi karşılıyor. Aracın donanım paketlerine göre farklılık gösteren 7 inç boyutundaki multimedya ekranı araç kokpitinin tam ortasında yer alacak. Bu ekrandan yeni Clio’nun birçok fonksiyonu kontrol edilebilecek.

TÜRKİYE^’DE EYLÜLA YINDAN İTİBAREN SATILACAK

Verilen lansman bilgilerine göre araç Türkiye’de Eylül ayından itibaren satılacak. Fiyat konusundaysa herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. Ağustos ayında ilk siparişlerin alınmaya başlanmasıyla birlikte yeni Clio fiyat listesi de belli olacak.