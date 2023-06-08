Yeni Renault Clio Türkiye’de tanıtıldı. İşte tasarımı ve özellikleri

Renault Clio’nun yeni modeli Türkiye’de tanıtılarak özellikleri açıklandı.

Yeni Renault Clio Türkiye’de tanıtıldı. İşte tasarımı ve özellikleri

Clio geçtiğimiz haftalarda yeni modelini duyurmuştu. 2024 yeni Clio, 2020 yılında piyasaya sürülen Clio 5’in yaptığı atılımı devam ettiriyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, yeni Renault logosu ile bütünlük sağlayan panjur gövde rengindeki geçişle birlikte alt ızgara formundan ayrılıyor ve bir tampon görünümü elde ediyor.

Arka stoplara geldiğimizdeyse ilk olarak BMW 3 Serisi M versiyonlarında gördüğümüz şeffaf stop tasarımını görüyoruz. Bu yeni stop lambası tasarımının Clio’ya yepyeni bir hava kattığını belirtmeliyiz.

Aracın iç mekan özelliklerine gelirsek Clio 5 ile tanıdık bir sima bizi karşılıyor. Aracın donanım paketlerine göre farklılık gösteren 7 inç boyutundaki multimedya ekranı araç kokpitinin tam ortasında yer alacak. Bu ekrandan yeni Clio’nun birçok fonksiyonu kontrol edilebilecek.

TÜRKİYE^’DE EYLÜLA YINDAN İTİBAREN SATILACAK

Verilen lansman bilgilerine göre araç Türkiye’de Eylül ayından itibaren satılacak. Fiyat konusundaysa herhangi bir resmi açıklama gelmiş değil. Ağustos ayında ilk siparişlerin alınmaya başlanmasıyla birlikte yeni Clio fiyat listesi de belli olacak.

vvv.jpg

yy.jpg

yeni-renault-clio-turkiyede-tanitildi-iste-fiyati-ve-ozellikleri.jpg

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Fransa’da Suriyeli parka girip çocukları bıçakladı. Bunların milyonlarcasıyla birlikte yaşıyoruz Dünya
Fransa’da Suriyeli parka girip çocukları bıçakladı. Bunların milyonlarcasıyla birlikte yaşıyoruz
Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor Teknoloji - Otomotiv
Telegram'ın sevilen özelliği WhatsApp'a geliyor
Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi Güncel
Tırın çarptığı otomobil metrelerce sürüklendi
Cenk Tosun'dan kötü haber Spor
Cenk Tosun'dan kötü haber
Kritik MGK toplantısı başladı Güncel
Kritik MGK toplantısı başladı
Tarık Çamdal Göztepe'ye veda etti Spor
Tarık Çamdal Göztepe'ye veda etti
Tekirdağ'da kitap ağacı projesi Kültür Sanat
Tekirdağ'da kitap ağacı projesi