Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın paylaşımı tepki topladı

Yoksulluğun derinleştiği bir dönemde, Türkiye'de soğan fiyatları halkın gündeminde. Ancak iktidar çevresi, bu konuda alaycı söylemler kullanarak halkı ciddiye almıyor.

Yeni Şafak muhabiri Burak Doğan'ın paylaşımı tepki topladı

Birgün'de yer alan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Gidin cücüğüyle oynayın" diyerek halkın sorunlarını küçümsüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Yasin Aktay ise "Hz. Musa kölelere özgürlük verdi, onlar soğan istedi" gibi çarpık benzetmeler yaparak durumu hafife alıyor.

Son olarak, Yeni Şafak gazetesinin muhabiri Burak Doğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük tepki çekti.

Doğan, "Almanya-Münih'ten gelen bir fotoğraf" diyerek paylaştığı oy pusulasında Erdoğan'a evet verildiğini gösteren fotoğrafta, diğer adayların fotoğraflarının üzerine soğan, patates ve hıyar konulduğunu belirtti.

Bu paylaşım, toplumda tepki ve eleştirilerle karşılandı.

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