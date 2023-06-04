Yeni Sağlık Bakanı kim oldu? İşte Fahrettin Koca hayatı ve biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Haziran Cumartesi akşamı yeni kabineyi açıkladı. Fahrettin Koca Sağlık Bakanı görevine yeniden seçildi. Fahrettin Koca hayatı ve biyografisi de vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Yeni Sağlık Bakanı kim oldu? İşte Fahrettin Koca hayatı ve biyografisi

Fahrettin Koca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı bakanlar listesinde yer aldı.

Yeni Sağlık Bakanı kim oldu? sorusu da bu bağlamda araştırılmaya başlandı. Erdoğan’ın açıklamasına göre Sağlık Bakanı yeniden Fahrettin Koca oldu.

FAHRETTİN KOCA KİMDİR? HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Yeniden Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca Fahrettin Koca 2 Ocak 1965’te Konya’nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı beldesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi Bursa Erkek Lisesinde bitiren Fahrettin Koca Boğaziçi Üniversitesi'nde İşletme okumak istemesine rağmen ailesinin isteği üzerine İstanbul Tıp Fakültesine girdi.

1988’de İstanbul Tıp Fakültesi'ni tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı. İhtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalında tamamlayarak 1995’te çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı oldu.

Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurucu başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı (TESA) tarafından 2009 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesinin Mütevelli Heyeti başkanlığını yürüttü.

Türk Pediyatri Kurumu, Pediyatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Sağlık Meslek Komitesi, Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği (OHSAD) üyelikleri bulunmaktadır.

Aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Eğitim Komitesi İş Konseyi başkan yardımcısı, Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi başkanıdır.

2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2018 Türkiye genel seçimleri sonrasında oluşan Bakanlar Kuruluna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atandı. 10 Temmuz 2018 tarihinde yemin ederek göreve başladı. Hale Koca ile evli ve dört çocuk babasıdır.

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