Yeni Toyota C-HR Hibrit Türkiye fiyatı açıklandı

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Toyota, SUV segmentine farklı bir bakış açısı getirerek bir ikon haline gelen Toyota C-HR modelinin ikinci neslini Türkiye’de satışa sundu. Tavsiye edilen fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak açıklanan yeni modelin lansmana özel kampanyalı fiyatı 1 milyon 550 bin TL oldu. Yeni Toyota C-HR Hibrit fiyatı lansman dönemi boyunca geçerli olacak.

Toyota’nın Türkiye’deki fabrikasında üretilen ve tamamen yenilenen C-SUV modeli Yeni Toyota C-HR Hybrid, cesur tarzını yeni nesilde daha da ileriye taşıdı. Yeni model, daha keskin ve çarpıcı tasarımı, kullanıcı odaklı dijital kokpiti, zengin donanımları, yeni teknolojileri ve gelişmiş güvenlik özellikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor.

1.8. LİTRE HIBRIT MOTOR

1.8 litrelik tam hibrit motora sahip olan ikinci nesil Toyota C-HR, Toyota Plazalarda yerini aldı. Yeni Toyota C-HR, Toyota’nın kendini kanıtlamış tam hibrit teknolojisiyle donatıldı. Beşinci nesil 1.8 litre hibrit teknolojisiyle sunulan Toyota C-HR 140 HP güce sahip ve 0-100 km/s hızlanmasını 9.9 saniyede gerçekleştirebiliyor. WLTP ölçümlerine göre 4.8 lt/100 km gibi düşük ortalama tüketimiyle dikkat çeken Toyota C-HR, 108 g/km’lik oldukça düşük CO2 emisyon değerlerine sahip. Yeni hibrit ünite önceki Toyota C-HR modeline göre daha güçlü olmasının yanı sıra mevcut emisyon ve tüketim değerlerini koruyor.

ÜÇ DONANıM SEÇENEĞİ

Üç premium donanım seçeneğiyle sunuluyor

Yeni Toyota C-HR Hybrid, Türkiye’de Passion, Passion X-Sport ve Passion X-Style olmak üzere üç farklı premium donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor. Başlangıç seviyesi Passion olmak üzere tamamen üst seviye donanımlarla dikkat çeken Toyota C-HR’ın tüm versiyonlarında Perdesiz Panoramik Cam Tavan, Parabola Tasarımlı Led Ön Farlar, Toyota C-HR İmzalı LED Arka Farlar, “shift by wire” elektronik Vites, 12.3 inç Multimedya Ekranı, 12.3 inç Dijital Gösterge Paneli, Entegre Navigasyon, Kablosuz Şarj Ünitesi, ve Toyota Safety Sense 3 gibi özellikler standart olarak yer alıyor.

TOYOTA C-HR İLE SINIFININ EN GELİŞMİŞ GÜVENLİK ÖZELLİKLERİ

Yeni Toyota C-HR, Toyota Safety Sense 3, Park Asistanı ve Sürüş Asistanlarını entegre eden T-Mate güvenlik özellikleriyle sınıfının en gelişmiş ve kapsamlı sistemini sunuyor. Kapsamı daha fazla artırılan güvenlik özellikleri, kaza riskini azaltırken sürüş destek asistanı sistemleriyle, keyifli ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Toyota C-HR Hybrid, düşük hızlarda kazaları önlemeye yardımcı sistemiyle birlikte, Ön Çarpışma Önleyici (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB), Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA), Acil Durum Sürüş Durdurma Sistemi (EDSS), Geri Görüş Kamerası, Güvenli Çıkış Asistanı, Geri Manevra Uyarı Sistemi ve Kör Nokta Uyarı sistemi gibi kapsamlı bir paket sunuyor.