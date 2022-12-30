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İstanbulkart kullananlar dikkat. Yeni uygulama 1 Ocak 2023'te başlıyor

İstanbul’da toplu ulaşımda İstanbulkart kullananlar için 1 Ocak 2023 Pazar günü itibariyle resmi tatillerdeki ücretsiz ulaşımdan sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 20:00
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Yeni uygulama 1 Ocak 2023'te başlıyor. İstanbulkart kullananlar dikkat.

İstanbulkart kullananlar dikkat. Yeni uygulama 1 Ocak 2023'te başlıyor
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İstanbulkart Kişiselleştirme kampanyası kapsamında 1 Ocak 2023 itibarıyla aktarma, mesafe bazlı ücret iadesi ve resmî tatillerde ücretsiz ulaşım gibi haklar sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için geçerli olacak.

2023 yılının ilk resmi tatili olan 1 Ocak Pazar günü sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine, entegrasyona dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları'nda ve toplu taşımaya entegre özel deniz motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

İstanbullulara özel olan bu haklardan faydalanmak isteyen kullanıcıların ise anonim İstanbulkartlarını kişiselleştirmesi gerekecek. Kişiselleştirilmemiş İstanbulkartlar ulaşım ve alışverişlerde kullanılmaya devam edecek ancak İstanbulkart'a özel kampanyalardan faydalanamayacak.

İSTANBULKART NASIL KİŞİSELEŞTİRİLECEK?

İstanbulkart'ı kişiselleştirebilmek için, www.kisisellestir.istanbul adresindeki form doldurulabilir. İstanbulkart Mobil uygulamasının ana sayfasından ‘kart ekle' alanındaki yönlendirmeler takip edilerek de kişiselleştirme işlemi yapılabilir. Bu adımların yanı sıra 153 ile iletişime geçilerek kartlarını kolayca kişiselleştirme işlemi yapılabilir.

ÖZEL STATÜDEKİ KARTLAR HARİÇ

Kişiselleştirme işlemi sadece kırmızı renkli anonim İstanbulkart'ta yapılabilecek.

Özel statüdeki İstanbulkartlar (öğrenci, öğretmen, anne, 60 ve 65 yaş üstü) ise kampanyaların hepsinden faydalanmaya devam edecek.

Kırmızı renkli anonim İstanbulkartlar, biletmatikler ve yetkili noktalar aracılığı ile isteyen herkes tarafından alınabilir ve anında kullanılabilir. 

Kişiselleştirme işlemi yapmak istemeyen kullanıcılar ise anonim İstanbulkartları ile ulaşımdan faydalanmaya devam edebilecek. (AA)

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