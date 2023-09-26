Ehliyet alacaklar dikkat. Yeni düzenleme belli oldu

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı, İçişleri bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmanın tamamlanmasının ardından Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak düzenleme ile yakın bir zamanda B sınıfı ehliyetle 125 cc’ye kadar motosikletin kullanılabilmesi öngörülüyor.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, yürürlüğe girmesi beklenen yönetmeliğin en geç 2023 yılı sonuna kadar yayınlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

SÜRÜCÜ KURSUNDAN EĞİTİM

Yayınlanması öngörülen yönetmelikte B sınıfı ehliyete sahip sürücülerin herhangi bir sürücü kursundan “motosikletler için uygulama direksiyon eğitimi alması” şartınının olmasının öngörüldüğünü vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti; “Eğitim sınav şeklinde değil. Sadece direksiyon eğitimi şeklinde olması öngörülüyor. Eğitim alan kişinin sürücü belgesi otomatik olarak akredite olacak. Eğitimi alan bu kişiler sürücü belgesini değiştirmesine gerek kalmadan 125 cc’ye kadar olan motosikletleri herhangi başka bir işleme gerek kalmadan kullanabilecek.”

YAŞ SINIRI OLMAYACAK

MOTED Başkanı Remzi Öztürk, yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte yaş sınırı bulunmadığını belirterek, bununla birlikte Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün yaş sınırını ayrıca değerlendirdiğini söyledi. E-Ticaret kuruluşlarından herhangi birine kayıtlı olan sürücülerin bu düzenlemeden yararlanamayacağını dile getiren Öztürk, “Çalışmalar hızla devem etmekte olup yönetmeliğin en geç 2023 yılı içinde yayınlanacağını bekliyoruz” diye konuştu.