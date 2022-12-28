Gram altın 'tarihi zirveyi' gördü. Yeni yılda yeni rekorlar mı gelecek?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılanlara petrol satışını yasaklaması kararı AB ile gerilimi artırarak güvenli liman talebini artırdı.

Ons altın 1.833 dolar seviyesini görürken, gram altın TL fiyatı ise tüm zamanların zirvesine yükseldi.

GRAM ALTIN TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

2022'nin son günlerinde yine bir kıpırdama yaşayan gram altın bir önceki 1093 liralık rekorunu geliştirerek 1100 seviyesine çıktı ve tarihin en yüksek seviyesini görmüş oldu.

Saat 04.00 itibarıyla gram altının fiyatı ise 1086 seviyelerinde seyretti.

YENİ YILDA YATIRIMCILARI NELER BEKLİYOR?

Altın bozduracaklara ekranlardaki fiyatlara kanmamaları yönünde uyarı yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın ve gümüş 2022'de manipüle edildi, değerinin altında kaldı, en az 6 ay bekleyebiliyorsan altın ve gümüş tarafında paranı değerlendirebilirsin" dedi.

Mynet'in aktardığı habere göre Memiş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dolar değer kazandığı zaman gram altın ve gram gümüş zaten yükseliyor. Buna onslar da dahil olduğunda çarpı iki. 2023 yılının tamamı çok belirsiz olacağından dolayı, kaos yılı olacağından dolayı yine riskleri bölmekte fayda var.

"Sepet kültürünü 2023'te devam ettiriyoruz. Çok karmaşık bir yıl olacak. Çünkü çok belirsiz. Burada kısa vadede alım satım yapmak isteyenler maalesef batacak. Bunda yapacak bir şey yok."

“YENİ YILIN İLK ÇEYREĞİNDE 1110-1120 TL BANDINDA OLACAKTIR”

Gram altında yıl içerisinde ani yükselişlerin olduğunu ifade eden Kapalıçarşı esnafı Günay Güneş, ise şunları söyledi:

“Bu ani çıkışlar yeni yılda olmayacağını altının kontrollü bir şekilde yükseleceğini bekliyoruz. Altının yükselmesi vitrin kuyumculuğuna zarar veriyor. Çünkü esnaf, ürünü satarak değil de işçiliğinden kazanıyor. Vatandaş ise altını artık yatırım aracı olarak görüyor."

"Altının yükselmesi ve düşmesi küresel bir olay. O yüzden olumsuz bir durum olmadığı sürece altının yukarı yönlü devam edecektir. Yeni yılın ilk çeyreğinde gram altın 1110-1120 TL bandında olacaktır. İki ve üçüncü çeyrekte ise yeni rekorlar göreceğiz. Yeni yılda rekorlar göreceğiz. Altının şu anki her yukarı yönlü hareketi yeni rekor demektir. Geçtiğimiz sene altın ani yükseldi ve ani düşüş yaşadı. Yeni yılda bu şekilde bir düşüş ya da yükseliş beklemiyoruz.”