Yeni Zelanda 2024'e girdi

Kaynak: İHA
Yeni Zelanda 2024'e girdi
Dünyanın en doğusundaki ülkelerden olan Yeni Zalanda 2024 yılına ilk giren ülke oldu.

Yeni Zelanda, 2024 yılının ilk saatlerini coşkuyla kutladı. Dünyada yeni yıla giren ilk ülkelerden biri olan Yeni Zelanda, TSİ 14.00’te havai fişeklerin gökyüzünü aydınlattığı bir gösteriye tanık oldu.

Güney yarım kürede yaz mevsiminin yaşandığı Yeni Zelanda’da, Auckland şehrinde binlerce insan, Sky Tower adlı gökdelenin etrafında toplandı. Sky Tower, 328 metre yüksekliğiyle Yeni Zelanda’nın en yüksek yapısıdır. Sky Tower’dan atılan havai fişekler, 2024 yılının başlangıcını renkli bir şekilde ilan etti. Yeni Zelanda halkı, yeni yıla girerken müzik, dans ve eğlenceyle dolu bir gece geçirdi.

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