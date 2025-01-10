Yeni Zelanda borsası temkinli seyirde

Yeni Zelanda’nın referans gösterilen S&P/NZX 50 endeksi, cuma günü %0,4 oranında bir düşüş yaşarak 12.896 puanda kapandı. Yatırımcılar, ilerleyen saatlerde açıklanacak olan Amerika Birleşik Devletleri iş raporunun, Amerikan Merkez Bankası (Fed) tarafından uygulanacak faiz politikası üzerinde etkili olabileceğinden endişe duydular. Fed'in bu yılki faiz artırım temposu ile ilgili belirsizlikler, piyasaların temkinli hareket etmesine neden oldu.

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Fed’in aralık ayı toplantısına ait tutanakların geçtiğimiz hafta yayımlanmasının ardından, bankanın faiz politikalarında daha temkinli bir yaklaşım benimseyeceği sinyalleri verildi. İlgili açıklamalarda, Amerika’daki yüksek enflasyon riski ve Trump yönetiminin ekonomi politikalarındaki belirsizliklerin, Fed’in faiz artırımlarını yavaşlatmasını gerektirebileceği ifade edilmişti.

Büyük ölçekli şirketler arasında, Infratil %1,5, Ebos Group %1,6, ve Spark NZ %1,7 oranında değer kaybetti. Ayrıca Chorus %1, Fletcher Building %1,8 ve Summerset Group %2,1 oranında düşüş gösterdi. Westpac ise %2,1'lik bir kayıp yaşadı. Bu kayıplar, yatırımcıların Amerikan ekonomisinin ve Fed’in alacağı kararların etkisini değerlendirirken daha temkinli olmalarına yol açtı.

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Hafta boyunca, NZX 50 endeksi toplamda %1,3 oranında değer kaybetti. Bu düşüş, endeksin üst üste ikinci hafta boyunca kayıp yaşamasına neden oldu. Bu süreç, yatırımcıların küresel ekonomik belirsizlikler ve özellikle ABD’nin iş gücü verileri hakkındaki endişeleriyle şekillendi.

Amerika Birleşik Devletleri iş raporunun açıklanması, hem küresel piyasalar hem de Yeni Zelanda borsası için önemli bir gösterge olacak. Fed’in alacağı faiz kararları, ekonomik büyüme ve enflasyon gibi faktörlerle doğrudan bağlantılı olduğundan, bu veriler piyasaların yönünü belirlemede etkili olabilir. Ayrıca, yatırımcılar Fed’in faiz artırımlarının hızını belirlerken, ABD iş gücü piyasasında gözlemlenen eğilimleri ve verileri dikkatle izleyecek.

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Yeni Zelanda borsasında yaşanan bu düşüş, küresel ekonomik belirsizlikler ve özellikle Fed’in politika değişikliklerine dair belirsizliklerle ilgili endişeleri yansıtıyor. Yatırımcılar, Amerika’daki istihdam verileri doğrultusunda, Fed’in faiz politikası hakkında daha fazla bilgi edinmeyi bekliyor.

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