Yerel saatle 13.41'de gerçekleşen 7 büyüklüğünde bir deprem Yeni Zelanda'daki Kermadec Adaları bölgesini vurdu.
Yapılan açıklamaya göre deprem 10 km derinlikte gerçekleşti.
Depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.
Yeni Zelanda'daki Kermadec Adaları'nda 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerel saatle 13.41'de gerçekleşen 7 büyüklüğünde bir deprem Yeni Zelanda'daki Kermadec Adaları bölgesini vurdu.
Yapılan açıklamaya göre deprem 10 km derinlikte gerçekleşti.
Depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.