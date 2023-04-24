Yeni Zelanda'da 7 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'daki Kermadec Adaları'nda 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda'da 7 büyüklüğünde deprem

Yerel saatle 13.41'de gerçekleşen 7 büyüklüğünde bir deprem Yeni Zelanda'daki Kermadec Adaları bölgesini vurdu.

Yapılan açıklamaya göre deprem 10 km derinlikte gerçekleşti.

Depremden sonra tsunami uyarısı yapılmadığı belirtildi.

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