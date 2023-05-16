Yeni Zelanda'da pansiyon yangını. Çok sayıda ölü var

Editör: Ayşe Memiş

Yeni Zelanda itfaiye biriminin yaptığı açıklamaya göre, başkent Wellington'da meydana gelen yangında en az 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Gece yarısı meydana gelen olayda, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği ve 4 katlı pansiyonun en üst katında çıkan yangının söndürüldüğü açıklandı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, 52 kişinin tahliye edildiği, ancak o sırada içeride toplam kaç kişinin olduğunun belli olmadığı bildirildi.

Yangına neyin sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.