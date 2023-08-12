Yenibahar bitkisi neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Unutkanlığa iyi gelen yenibahar bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yenibahar bitkisiyle ilgili detaylar…

YENİBAHAR BİTKİSİ NEDİR?

Mersingiller familyasından; Amerika'nın tropikal bölgelerinde doğal olarak yetişen ve baharat elde edilen bir bitkidir. Her tarafı kokuludur. Kokusu ve tadı; tarçın, karanfil, karabiber ve Hindistan cevizininkine benzer. Baharat olarak kullanılır.

YENİBAHAR BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Unutkanlığı giderir.

- Damar sertliğini önler.

-Hazmı kolaylaştırır.

-Mide ve bağırsak gazlarını giderir.

- Vücudun hastalıklara karşı direncini artırıyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

- Bağırsakların sağlıkla çalışmasına destek olan yenibahar, kusma, mide bulantısı ve ishal gibi sindirim sebepli birçok soruna da çözüm oluyor.

- Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini de azaltıyor.

- Diş ve diş eti problemleri yaşayanlara yardımcı oluyor.

-Vücudun farklı yerlerinde oluşabilen iltihaplanmaların da daha hızlı iyileşmesine destek oluyor.

YENİBAHAR NASIL KULLANILIR?

Kişiler yenibaharın nasıl kullanılacağı hakkında bazı bilgiler elde etmek istiyor. Yenibahar her yemekte veya tatlıda kullanılabilir. Sahip olduğu kokusu ve tadıyla her yemeğe uyum sağlayabiliyor.

Özellikle tatlılarda güzel koku için kullanılabiliyor. Et yemeklerinde baharat ihtiyaçları, yenibaharlar karşılanabiliyor. Sahip olduğu özel tatlarla ve kokularla her gıdalarda oldukça fazla tercih ediliyor.