Yer elması bitkisi neye geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Şeker hastalarına iyi gelen yer elması bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Yerelması bitkisiyle ilgili detaylar…

YER ELMASI BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgiller familyasından; basit yapraklı, yüksek, çok yıllık otsu bir bitkidir. Toprak altındaki yumruları inulin bakımından zengindir. Yumruları kullanılır.

YER ELMASI BİTKİSİNİN FAYDALARI

-Şeker hastaları için faydalıdır.

-Besleyicidir.

-Vücudun direncini artırır.

-Kabızlığı giderir.

-Anne sütünü artırır.

-Bol idrar söktürür.

-Böbreklerin ve pankreasın düzenli çalışmasını sağlar.

-Basura iyi geliyor.

-Oldukça yüksek oranda B ve C vitamini içermesinden ötürü bağışıklığa direnç sağlar.

- Kolon kanseri başta olmak üzere bütün kanser türlerine karşı koruma sağlar.

- Bağışıklığı güçlendirir

- İçeriğinde demir minerali olmasıyla kansızlığı önler.

- Potasyum açısından zengin olduğundan kalp- damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.

- Yer elmasının cilde iyi geldiğini söylemek doğru olacaktır. Yer elması, cildin daha parlak ve sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

YER ELMASI NASIL TÜKETİLİR?

Yer elması; pişmiş veya çiğ olarak tüketilebilmektedir. Kaynatılarak, haşlanmış bir biçimde yendiği gibi çiğ haline tuz dökülüp limon sıkılarak da tüketilebilir. Bir başka kullanım şekli ise salatalardır. Salataların içerisinde tüketilebilmektedir.