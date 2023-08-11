Yavşan otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Baş ağrılarına iyi gelen yavşan otunun faydaları dikkat çekti.

Yavşan otuyla ilgili detaylar…

YAVŞAN OTU NEDİR?

Sıracagiller familyasından; çiçekleri mavi veya beyaz renkte olan bir bitkidir.

Yuvarlak saplıdır. Duvar çatlaklarında yetişir. Taze iken kokusuzdur. Kuruduktan sonra güzel kokar.

YAVŞAN OTUNUN FAYDALARI

- Hazmı kolaylaştırır.

-Baş ve kulunç ağrılarını keser.

- Diş iltihaplanması için yavşan otu gargarası önerilir. Ayrıca bu gargara boğazdaki virüsleri de temizler.

-Sinüs yollarının temizlenmesi içinde kaynatılan yavşan otu buharı koklanması fayda sağlar.

- Yaprakları içice dövülüp yaraların hızla iyileşmesinde kullanılır. Bu yüzden eski savaşlar sırasında savaş alınan götürülen bitkilerden biri oldu.

- Migren ağrılarına iyi geliyor.

- Yaygın olan mide hastalıklarından ülse ve gastirit için yavşan otu çayı önerilir. Mide duvarını güçlendiren yavşan otu, içeriğindeki asidin zarar vermesini önler. Ayrıca alınan besinlerin işlenmesinde yardımcı olur.

- Sinir sistemindeki hücreleri yenileyerek vücuttaki kan akışını olumlu etkiler. Bu yüzden ruhsal hastalıklar içinde fayda sağlar. Aynı zamanda kalp ve damar hastalıklarına da iyi gelir.

YAVŞAN OTU NASIL KULLANILIR?

Genellikle Mayıs ayından başlanır ve Eylül'e kadar toplanıp kurutularak kış boyu kullanılır. Şifalı kısmı olan yaprakları özellikle ayıklanır. Direk güneşte kurutulmaz gölgede kurutulması tavsiye edilir.

Sıklıkla kaşıntı yaşayan biriyseniz duş aldığınız suya daha önce kaynattığınız yavşan otu suyundan ekleyin. Yavşan otu içerdiği çözücü maddeler sayesinde kaşıntı azalır. Cilt yüzeyindeki hasarda azalır.