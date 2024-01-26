Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Fatura yine karnını borçla doyuran vatandaşa çıkarıldı

Ekonominin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanlış politikaları nedeniyle bu hâle geldiğini söyleyen CHP’li Karatepe, “Hasarı gidermek için uygulanan programın faturasını vatandaş daha da yoksullaşarak ödüyor. Halkı yoksullaştırarak, enflasyonla mücadele edilmez” dedi.

KREDİ kartı ile alışveriş tutarı 2023’te 794,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu harcamaların 136,5 milyar TL’lik kısmını ise market ve alışveriş merkezlerinde yapılan harcamalar oluşturdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu dün verdiği kararla faizi yüzde 42.5’ten yüzde 45’e yükseltti.

CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Prof. Dr. Yalçın Karatepe, son faiz artırımını ve AKP’nin enflasyonla mücadele yöntemini çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

CHP’li Karatepe, “Türkiye'deki ekonomik sorunları vatandaş yaratmadı. İşte emekliler, asgari ücret elde edenler, sabit gelirliler… Bunlar aldıkları kararla Türkiye ekonomisinin bozulmasına yol açmadı ki, Türkiye ekonomisini bozan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla uygulanan ekonomik programdı.

Bu programların yol açtığı hasarı gidermek için insanları niye yoksullaştırıp onlara daha ağır fatura çıkarıyorlar ve çıkarmayı planlıyorlar? Nimetinden yararlanmadıkları bir dönemin külfetine vatandaş katlanmak zorunda bırakılmamalı” dedi.

Karatepe sözlerini “Dolayısıyla yapılan iş yanlış. Vatandaşı yoksullaştırarak enflasyonla mücadele dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. En pahalı şey yoksulluktur. Ürün seçerken ona göre fiyat performans açısından baktığınızda en düşük olanı seçiyorsunuz. Dolayısıyla yoksulluk pahalı bir şey. Halkın büyük bir kesimde yoksullaştığı için hayat onlar için ciddi şekilde ağır olmaya başlıyor.

Peki iktidar ne diyor? ‘Biz o faizleri biraz daha arttırırsak vatandaş kredi kullanmaz, harcamaz. Ardından da enflasyon düşer.’ Ben verilere baktım. Taksitsiz kredi kartı borcu yüzde 73 artmış. Yani vatandaş şunu dememiş ‘Ya kredi kartı faizleri arttı ben borçlanmayayım.’ Mecbur borçlanacaksınız.” diye sürdürdü.

Karatepe “Akşam evde sofraya yiyecek koymak zorundasınız. Siz orada şuna mı bakıyorsunuz? ‘Ya kredi faizleri çok yükseldi ben gıda almayayım. Ben 3 gün beslenmeden durabilirim’ diyebilir misiniz? Vatandaşı yoksullaştırarak, hayatı onlara daha pahalı yaparak enflasyonla mücadele edilmez” ifadelerine yer verdi.

Faizlerin artmasına rağmen Türkiye’nin kredi notunun beklenen seviyeye çıkmadığına da dikkat çeken Karatepe, “Yabancı sermayenin iktidarın beklediği kadar bir ilgiyi Türkiye’ye göstermediği çok net bir biçimde görülüyor. Not seviyesine baktığımızda biz, yatırım yapılabilir seviyenin neredeyse 3 kademe altında bir yerde bulunuyoruz.

Faizler yüzde 45’e çıktı. Fakat bunun etkilerini biz ekonominin diğer alanlarda görüyoruz. Örneğin en son açıklanan kasım ayı istihdam verileri iç karartıcı. Kasım ayında 236 bin kişinin işini kaybettiği görülüyor. Artan faiz politikası Türkiye ekonomisinin büyümesini ciddi şekilde yavaşlatacak” uyarısını yaptı.

Nisanur Yıldırım/ANKA