Yeniçağ Gazetesi'nin 1. Sayfası

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ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SORUNU HAYAT PAHALILIĞI

Ekonomi araştırması vatandaşların yüksek gıda enflasyonu nedeniyle artan endişesini bir kez daha gösterdi. Vatandaşların yüzde 64,4'ü en büyük sorununun 'hayat pahalılığı' olduğunu belirtirken çay bahçelerinde 1 bardak çayın bile pazarlığı yapılır oldu.

Ekonomi yönetiminin 'parasal sıkılaşma' ve yüksek faiz politikası enflasyonu dizginlemeye yetmeyince vatandaşın alım gücü her geçen gün erir hale geldi. ASAL Araştırma anketine göre, Türkiye'nin en önemli sorunu hayat pahalılığı. Ankete göre kötü ekonominin ardından en büyük işsizlik ve eğitim oldu.

ASAL, "Türkiye Siyasi Gündem Ocak 2024" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 2 bin kişiyle yapılan ankette katılımcılara açık uçlu olarak "Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu ne?" ve "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözer?" soruları yöneltildi.

21-29 Ocak tarihleri arasında, 26 ilde gerçekleşen ankette, katılımcıların yüzde 64.4'ü en büyük sorunun ekonomi/hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Katılımcıların yüzde 6.3'ü en büyük sorunun işsizlik olduğunu kaydederken, yüzde 4.2si, eğitim, yüzde 3.8'i ise mültecileri en büyük sorun olarak gördü. Katılımcıların yüzde 28.5i sorunların AKP tarafından çözüleceğine inandığını söylerken, yüzde 23'ü bu soruya 'hiçbir’ yanıtını verdi.

EMEKLİ, YARIM ÇAY VER 3 LİRA VEREYİM' DİYOR

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Çamlı kahvede yıllardır çay ocağı işletmeciliği yapan Hüseyin Pala, emeklilerin çayı pazarlık konusu yaptığını, yarım çay isteyerek 3 lira ödemek istediklerini belirtti.

En ucuz çayın her yerde 7,5 lira olduğun kendisini ise 5 liraya sattığını belirten Hüseyin Pala şunları söyledi:

"ŞU AN BİLE YETMİYOR MİLLET DİYOR Kİ '2,5 LİRAYA 3 LİRAYA OLMAZ M', '3 LİRAM VAR, 3,5 LİRAM VAR"

Şu an demek ki millette sıkıntı var sıkıntı olmazsa 10 lira yine verir bir çaya. Emekliler yetiştiremiyor. Adam 3 buçuk lira veriyor yanım istiyor Yani çayda bir artık pazarlık olmaya başladı. "Yarım çay ver', '3 liralık ver', '3,5 liralık ver'. Yani 5 lirayı pahalı sayıyorlar. Millet önceden 10 çay içiyordu şimdi iki çay içip evinin yolunu tutuyor yetmediğinden dolayı. Artık çayın bile pazarlığı olmaya başladı.”