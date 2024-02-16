Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Dünya Demokrasi Ligi’nde Uganda’nın bile gerisindeyiz

Türkiye, Küresel Demokrasi Endeksi’nde hibrit (melez) yönetimler sırasına yerleşti. Türkiye sıralamada aynı kategoride yer aldığı Kenya, Bosna Hersek, El Salvador, Guatemala ve Uganda gibi ülkelerin gerisinde kaldı.

MERKEZİ İngiltere'nin başkenti Londra'da olan Economist Intelligence Unit (EIU), her yıl düzenli olarak yayınladığı ‘Küresel Demokrasi Raporu’nun 2024 basımını yayınladı.

Economist Group bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırma ve analiz departmanı EIU’nun her yıl hazırladığı raporda ülkelerde yaşananlar değerlendirilerek belli bir puanlamaya göre sıralama yapıldı.

24 ülkenin ‘tam demokrasi’, 50 ülkenin ‘kusurlu demokrasi’, 34 ülkenin ‘hibrit demokrasi’ ve 59 ülkenin de ‘baskıcı rejim’ olarak sınıflandırıldığı listede Türkiye de yer aldı.

Hibrit rejim veya melez rejim genellikle otoriter bir rejimden demokratik bir rejime geçişin tamamlanamaması sonucunda ortaya çıkan karma bir siyasi sistem türü olarak tarif ediliyor.

Raporda, "ABD hegemonyası giderek daha fazla tartışmalı hale gelirken, Çin küresel nüfuz için yarışırken ve Suudi Arabistan ile Türkiye gibi yükselen güçler de çıkarları doğrultusunda hareket ederken uluslararası düzen daha istikrarsız hale gelmektedir. Bu arada, dünyanın en büyük gelişmiş demokrasilerin kendi içlerindeki siyasi ve sosyal çatışmaları yönetmekte zorlandıkları görüldü" ifadesi kullanıldı.

Birinci olan Norveç, toplamda 9.81 puan alırken seçim süreci kategorisinden 10 tam puan, işlevsel bir hükümet kategorisinden 9.64 puan, siyasi katılımdan 10 tam puan, siyasi kültürden 10 puan ve sivil özgürlükler kategorisinde de 9.41 puan aldı.

Türkiye raporda 4.33 puan alırken hibrit demokrasi ülkeleri arasında yer aldı. Geçen yıl 103'üncü sırada yer alan Türkiye 1 sıra yükselerek sıralamada 102'nci oldu. Toplam 4.33 puan alan Türkiye'ye verilen puanlar sırasıyla şu şekilde oldu:

Seçim süreci: 3.50.

İşlevsel bir hükümet: 5.

Siyasi katılım: 6.11.

Siyasi kültür: 5.

Sivil özgürlükler: 2.06

2022 ve 2023'te çatışma ve gerilim yaşayan ülkelerin çoğunlukla otoriter rejimler ve hibrit rejimler olduğuna dikkat çekildi.

Raporda Türkiye'nin az da olsa düşüş yaşadığı kaydedilirken, "Avrupa'da aykırı olan ülke Türkiye'nin 2023'te puanı biraz düştü. 4.33 puan ve 167 ülke arasında 102'nci olarak hibrit rejim kategorisinin alt sıralarına yakınlar" denildi.

Türkiye sıralamada aynı kategoride yer aldığı Kenya, Bosna-Hersek, El Salvador, Guatemala ve Uganda gibi ülkelerin gerisinde kalırken, Nijerya, Angola, Fildişi Sahilleri gibi ülkelerin ise önünde yer aldı.

Birol UZUNAY