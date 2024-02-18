Yeniçağ Gazetesi'nin 1. Sayfası

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EMEKLİYE BİR KURBANI BİLE ÇOK GÖRDÜLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müjde' olarak sunduğu 'bayram ikramiyesini 3 bin liraya çıkardık' açıklamasına tepki yağdı: 2018'de ikramiye ile kurbanlık alırken, şimdi, 4,5 kg et alabiliyoruz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltildiğini duyurdu. Açıklanan bin liralık artış emeklilerde hayal kırıklığı yarattı. Yapılan zammı değerlendiren Turkiye Emekliler Demeği Genel Başkanı Kazım Ergün, "2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabilmektedir. TÜİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olması gerekir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, önceki gün Ordu'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını açıklamasının ardından milyonlarca emekli hayal kırıklığı yaşadı. İkramiyedeki beklentinin altında kalan artışı değerlendiren Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki geldi. Ergün, yazılı açıklamasında, çalışanlara yılda 4 ikramiye ödendiğini hatırlattı, emekliye bayram ikramiyelerinin artış sistemi olmadığını vurguladı. Ergün'ün açıklaması şu şekilde:

"Son 6 yılda dini bayramlarda ödenen bayram ikramiyesi ile 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alan emekliler, 2024 yılında sadece 4,5 kilo et alabiliyor. TÜİK'in rakamlarına göre bile yüzde 184 reel kayba uğramış tır. Yani TOİK rakamlarını dikkate alarak bir hesaplama yapılsa dahi en düşük emekli ikramiyesinin 5 bin 679,08 TL olmasa gerekir. Piyasa koşullarına bakıldığında ise o günlerde bir küçükbaş kurbanlık fiyatı baz alındığında yaklaşık aynı rakama ulaşılmaktadır ancak açıklanan 3 bin TL ikramiye tutarı; kabul edilebilir, sindirilebilir, vicdanlarda onaylanabilir bir rakam olmaktan uzak kalmıştır. Bu gerçekler doğrultusunda emekli bayram ikramiyeleri de gerçekçi kriterlere göre yeniden güncellenmelidir."

Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı, Halkbank eski Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof.Dr. Şenol Babuşcu da, "Emekli ikramiyesi 2018'de 1000 idi. Ozamanki bayram ikramiyesinin asgari ücrete oram yüzde 62'ye karşılık gelirken, bugün 3000 TL'ye çıkan emekli bayram ikramiye- sinin asgari ücrete oranı %18'e karşılık geliyor" ifadesini kullanarak Erdoğan'ı tepki gösterdi.

TÜED İzmit Şube Başkanı Adem Özada "En az 5 bin lira ikramiye 5 bin lira sey yanen zam istedik, 3 bine düştü. Herhalde seyyanen zammı da biraz daha çekecekler diye düşünüyorum bu durumda" diye konuştu. Sosyal medya üzerinden isyanını dil getiren bir emekli de "Emekli yılı ilan ettiler ama emeklinin sadaka yılı yaptılar. Art anlaşıldı AKP halkın yanında değil, günü kurtarmakla meşgul" ifadelerini kullandı. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Izmir Şube Başkanı Adem Özata da, en az 5 bin TL beklediklerini ifade ederken, ikramiyenin 3 bin TL olarak açıklanmasıyla seyyanen zammın da düşük verileceğini düşündüğünü söyledi. Açıklanan rakamın çok düşü olduğunu ifade eden Özata, “Aylıklarımız çok düşükte kaldığı için emeklilere verilmesi beklenen seyyanen zammın 5 bin TL olması gerektiğini söyledik ama ikramiye 3 bine düştü. Yani asgarin ücretin çok çok altında olan emekli aylıkları için herhalde seyyanen zam için çıkarılan bir şey olur diye bekledik" dedi. Sosyal medya üzerinden is yanını dile getiren bir emekli de "Emekli yılı ilan ettiler ama emeklinin sadaka yılı yaptılar. Artık anlaşıldı AKP halkın yanınd değil, günü kurtarmakla meşgul" ifadeleri kullandı.

(Merve Kızılalp)