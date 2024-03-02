Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Göz göre göre manipülasyon!

İstanbul Borsası’nda artık ne iktisat ne de ekonomi biliminin kuralları işliyor.

Hele mantık hiç işlemiyor.

Şu an borsada çalışan tek şey KAP haber manipülasyonu.

Hisselerdeki akıl almaz hareketler resmen KAP haberleri ile destekleniyor.

Aylardır bu köşeden yazıyorum: KAP haberleri kontrol edilmeli. Her şirket kafasına göre KAP’a haber atamamalı. Bunun bir kontrol mekanizması olmalı.

Gerek borsa yönetimi gerekse SPK bu konuda bir şeyler yapmak zorunda. Yoksa çok can yanacak.

İşte örnek:

İlk örnek kendisini teknoloji şirketi olarak tanıtan montaj şirketi. Çin’den getirdiği parçaları bir hangarda birleştirip kendi markasını basan şirketin hisse senedi haftalardır soluksuz yükseliyor.

Şirket KAP’a öyle haberler atıyor ki, “yok artık” denilecek türden.

Mesela KAP’a haber yolluyor: Elektrikli araç üreteceğiz Yüzde 80 yerli olacak ve 30 Ağustos’ta ilk araç banttan inecek!

Hisse tavan oluyor.

İyi de bu araç nedir önce onu anlatmalı.

Bu bir otomobil mi?

Yoksa golf aracı tarzı basit bir şey mi?

Bu kadar manipülasyona açık KAP haberini ne SPK ne de Borsa yönetimi sorguladı. Şirketin piyasa değeri Türkiye’nin elektronik devi Vestel’i geçti.

İkinci KAP manipülasyonu yine yeni halka arz edilen şirketten.

Şirket birkaç ay önce halka açılıyor ve 5 lira civarında bir fiyata hisse satıyor. Eski medya patronunun senette işlem yaptığı yolunda söylentiler çıkıyor. Senet kısa sürede 5 liradan 40 liraya yükseliyor.

Bir gün bakıyorsunuz şirketten açıklama:

Borsada hissemizin fiyatının gerçek değerimizi yansıtmadığı için geri alım yapacağız!

Ne SPK ne borsa ortaya çıkıp da “iyi de sen bu hisseyi daha 1,5 ay önce 5 liradan niye sattın” demiyor.

Ayrıca hangi para ile bu geri alımı yapacaksın?

Bu şirketin içini boşaltmak değil mi?

Ayrıca kimdeki hisseyi alacaksın?

SPK bu sorulara yanıt bulmak zorunda.