Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Biden, hastane katliamını‘ patlama’ diye geçiştirdi

İSRAİL’in hastaneyi bombalayıp 500’den fazla masumu katlettiği gecenin sabahında dün Telaviv’e giden ABD Başkanı Biden bütün olup bitenlere rağmen İsrail’e kayıtsız desteğini tekrarlamaktan çekinmedi.

Uçaktan indikten sonra Netenyahu ile kucaklaşıp öpüşen Biden ikili görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında; 'ABD İsrail’in yanındadır’ dedi.

Konuşmasında korkunç hastane saldırısına ‘patlama’ diyen Biden, ‘Üzgünüm, İsrail değil diğer taraf yapmış görünüyor’ ifadesini kullandı. Biden, ‘Bugün basit bir sebepten burada olmak istedim. Dünyanın, ABD’nin İsrail ile birlikte olduğunu görmesini istedim. Hamas binlerce insanı öldürdü, katliam demek abartı olmaz. Onlarca insanı esir aldılar. Böyle bir şeyi hayal etmek benim hayal gücümün dışında’ dedi.

Biden sözlerine şöyle devam etti; ‘Öyle korkunç şeyler yaptılar ki DAEŞ’ı mantıklı gibi gösterdiler. Amerikalılar sizi anlıyor ve endişeleniyor. Tercihinizin kolay olmadığını biliyorlar. Hamas Filistin halkını temsil etmiyor, onlara sadece acı getirdi.’ Biden ‘Biz ABD olarak böyleyiz. Dünya şu an izliyor. İsrail ABD gibi değerli bir konuma sahip. Diğer demokrasiler bizim ne yapacağımızı izliyor’ dedi.

Netanyahu ise açıklamasında şu ifadelere yer verdi; ‘Hamas kadınları ve çocukları kaçırdı. Bizim sinirimizi siz de paylaşıyorsunuz biliyorum. 7 Ekim’de bin 400 İsrailli öldürüldü. Bu 50 binden fazla Amerikalının öldürülmesi, onlarca 11 Eylül saldırısı gibi. ABD Nazi’leri yenmek için bizimle birlikte hareket etti şimdi de Hamas’ı alt etmek için bizimle birlikte hareket edecek. Bu savaş sırasında bir ABD başkanının ilk ziyareti. Sizin bireysel desteğinizi gösteriyor. İsrail halkı adına size teşekkür ediyorum.'

Bir ABD başkanının bu kadar kısa sürede bir çatışma bölgesini ziyaret etmesi son derece nadir gerçekleşen bir olay. Gazze'deki El Ehli Hastanesi'nde dün gece meydana gelen patlamanın ardından bu gezinin ikinci kısmı zaten iptal edildi.