Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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Tasarruf yapmaya önce ‘kara delikler’den başlayın

Emekli ve asgari ücretlinin parası yüksek enflasyon nedeniyle günden güne erirken, AKP iktidarı kamuda tasarruf kararı aldı! Akıllara özel sektörün yaptığı araç, yolcu ve hasta garantili projeler geldi. Bunlardan biri de garanti yolcu sayısı açıldığı günden bu yana bir türlü tutmayan Zafer Havalimanı. 2024’ün ilk üç ayında Zafer Havalimanı’nın Hazine’ye zararı 50 milyon liradan fazla!

EKONOMİK kriz toplumun büyük bölümünü derinden etkiliyor. Asgari ücretli 17 bin 2 lira ile yaşamaya çalışırken, en düşük 10 bin lira maaş alan emekli de yoksulluğun pençesinde inim inim inliyor.

31 Mayıs’taki yerel seçimde ekonomik krizin etkisiyle beklemediği bir yenilgiyle karşılaşan AKP iktidarının önceki günkü Kabine toplantısı sonrası dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, “Kamuda tasarrufla ilgili 15 maddelik düzenleme konuşulduğuna" ilişkin soruya "Kamuda tasarruf konusunda bir taraftan Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir çalışma yapıyor, bir taraftan da Strateji ve Bütçe Başkanlığımız ciddi bir çalışma yürütüyor. 15 değil çok daha fazla bir madde sayısı. Bütün bunları bir yerde toparlayıp, belli bir süzgeçten geçirip uygulamaya geçeceğiz." karşılığını verdi.

Cevdet Yılmaz’ın bu açıklaması Yap-İşlet Devret (YİD) modeli ile inşa ettirilen ve müteahhit firmalara verilen hayali araç, yolcu ve hasta garantili projeleri anımsattı. Bunların en dikkat çeken örneklerinden biri de Kütahya’daki Zafer Havalimanı.

2012 yılında YİD modeliyle yolcu garantisi verilerek hizmete açılan Zafer Havalimanı'nı taahhüt edilen yolcu sayısına bir türlü ulaşamadı. Bu nedenle Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) bütçesinde kara delik haline gelen havalimanının Hazine’ye zararı her geçen yıl artıyor.

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz dün Zafer Havalimanı ile ilgili çarpıcı bilgiler paylaştı.

X hesabından “AK Parti’nin Zafer Havalimanı’nda 2024’ün ilk 3 ayındaki zarar karnesi çıktı” paylaşımını yapan CHP’li Yavuzyılmaz garanti edilen giden yolcu sayısının 329 bin 433 olduğuna dikkat çekerek “Zafer Havalimanı’ndaki 2024’ün ilk 3 ayında, iç ve dış hatlarda gelen ve giden toplam yolcu sayısı 13 bin 697. Gerçekleşen giden yolcu sayısı ise sadece 6 bin 848” ifadelerine yer verdi.

Hata payının yüzde 97,92 olarak gerçekleştiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, Sayıştay ve DHMİ’nin resmi istatistiklerini de paylaştı.

Yapılan anlaşma gereği inşaatı yapan firmaya 1 milyon 710 bin 450 Euro ödeneceğini bildiren CHP’li vekil bunun güncel kurla Hazine’ye maliyetinin de 59 milyon lira olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz bir de not düşerek “Sözleşmeye göre garanti ödemeleri giden yolcu sayısı üzerinden yapılmaktadır” bilgisini paylaştı.

Metin Güreş