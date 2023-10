Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

‘Bandırma Limanı’na gelen etler vatandaşın mutfağı yerine AKP’ye çok yakın bir köfteci zincirine veriliyor’

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, ette yaşanan oyunu dile getirirken, “İthal edilen hayvanlar ve karkas etin bir kısmı piyasaya verilmiyor. Onun yerine AKP’ye yakın et işletmelerine doğrudan gidiyor” dedi.

“Size trafiği de anlatayım” diyen CHP’li Karabat, AKP’ye yakın bir firmayı işaret etti. Karabat “Bandırma Limanı’na gelen canlı hayvanlar Balıkesir’deki Sarıkız mezbahasına gidiyor. Oradan da yine AKP’ye çok yakın bir köfteci zincirine veriliyor. Buradaki trafik ayda 1500-2000 hayvanı buluyor. Bir kısım canlı hayvan da Amasya Suluova’ya çiftliğe gidiyor ve yine o ildeki büyük et entegre tesisinde kesilip bu köftecinin restoranlarına aktarılıyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li Karabat sözlerini “Bir de Avrupa’dan TIR’larla gelen karkas etler var. TIR’larla gelen canlı hayvan ve etlerin kaynak ülkeleri Macaristan, Polonya, Fransa ve İtalya. Bir dönem en fazla Macaristan’dan gelirdi, şimdi Polonya’dan geliyor. Her hafta yaklaşık 100 TIR karkas et Kapıkule’den giriş yapıyor. Bu ülkelerden alınan etlerin şirket sahipleri kimlerdir? Mesela Polonya’dan et alınacak, Polon Beef isimli şirketin gizli Türk ortakları var mıdır?” diye sürdürdü.