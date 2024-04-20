Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Yoksulluğun utanç tablosu: 5 ÇOCUKTAN 1’İ İŞÇİ

Ekonomik krizin çocuklar üzerindeki çarpıcı etkisi, resmi verilerle ortaya konuldu. TÜİK’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde açıkladığı istatistiklere göre nüfusun yüzde 26’sını oluşturan çocukların iş gücüne katılım oranının yüzde 21,1’e yükseldi.

TÜRKİYE’de giderek derinleşen ekonomik kriz on milyonlarca vatandaşı yoksulluğun pençesine hapsederken yoksulluğun en çok etkilediği kesimlerin başında ise çocuklar geldi.

Ekonomik kriz ve derin yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı, 2023 yılına ilişkin çocuk istatistikleri ortaya koydu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi iken bunun 22 milyon 206 bin 34'ü çocuk olarak kayıtlara geçti. Çocuk nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek, yüzde 48,7'sini kız çocuklar oluşturdu.

TÜİK’in "Hane Halkı İşgücü Araştırması" sonuçlarına göre, 2023 yılında 15-17 yaş arası her 5 çocuktan 1’i çalışmak zorunda kaldı. Çocukların işgücüne katılma oranı geçtiğimiz yıl 3,5 puan artışla yüzde 22.1 olarak kayıtları geçti.

Bu oran 2021’de yüzde 16,4 iken 2022’de yüzde 18,1’e yükselerek endişe verici bir artış gösteriyor.

Cinsiyete göre incelendiğinde, bu oranın erkek çocuklar için yüzde 32,2 kız çocuklar için yüzde 11,5 olarak tespit edildi. Bu veriler, kız çocuklarının da bu sorundan ciddi şekilde etkilendiğini ortaya koyuyor.

15-17 yaş arası kurumsal olmayan çocuk nüfusunun (okul, yurt, çocuk yuvası vb. yerlerde ikamet edenlerin dışında kalanlar) 3 milyon 862 bin olduğunu ve bunlardan 853 bininin işgücünde yer aldığı ortaya çıktı.

Bu sayının 759 bini ise aktif olarak çalışıyor. 637 bini işgücü içerisinde yer alan erkek çocuklarının 572 bini istihdamda yer aldı. Kız çocuklarında ise 216 bin kişi işgücünün bir üyesi olarak görülürken, 187 bin kız çocuğu bilfiil çalışıyor.

Araştırmada çalışmak isteyen ancak iş bulamayan çocuklar da yer aldı. 2023 yılında 15-17 yaş arası çocuklarda işsizlik oranı yüzde 11,1 oldu. Çocuk işçiliğinin artmasında birçok faktör rol oynuyor.

Ekonomik zorluklar, ailelerin geçimini sağlamak için çocuklarını işe göndermesine neden oluyor.

Eğitime erişimdeki yetersizlikler, işgücüne katılma yaşının düşmesine yol açıyor.

Ayrıca, bazı ailelerde çocukların çalışmaktan sorumlu tutulması gibi geleneksel inanışlar da bu sorunun devamlılığını sağlıyor. TÜİK’in açıkladığı bu rakamlar sadece kayda alınmışları listeliyor. Bir de kayıt dışı çalışanlar eklendiğinde durumun daha da vahim olduğu belirtiliyor.

TÜİK’in paylaştığı Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre ise okul öncesi eğitim seviyesinde 5 yaş net okullaşma oranı 2023'te, yüzde 81,6'dan yüzde 85'e çıktı. Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı sonuçlarına göre eğitim kademesinde ortaokul tamamlama oranı yüzde 96,3, ortaöğretim tamamlama oranı ise yüzde 80,3'e yükseldi.