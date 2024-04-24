Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı.

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VATANDAŞ, YÜKSEK FAİZE RAĞMEN BORÇLA YAŞIYOR

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, faizlerin yüzde 80’lerde seyretmesine rağmen ekonomik kıskaç altındaki vatandaşın borçlanma suretiyle yaşamaya çalıştığını söyledi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer faiz artışına karşın vatandaşın borçla yaşadığını söyledi. Gürer, “Faizlerin yıllık bileşik bazda yüzde 80’lerde seyretmesine rağmen vatandaş borçlanmaya devam ediyor. Ekonomik kriz vatandaşı kıskaç altına aldı. Milyonlar açlık sınırı altında bir gelire sahip, emekli ve dar gelirli için yaşam çok zorlaştı. Önemli bir kesim borç ile ayakta durmaya çalışıyor. Yalnız çiftçilerin banka ve piyasaya kredi borcu 700 milyar lirayı aştı. Borçsuz kredi almadan çiftçilik yapan kalmadı” dedi.

Verilere göre bankaların bireysel kredi ve kredi kartları nedeniyle vatandaşlardan olan alacaklarının bakiyesinin 29 Mart-9 Nisan arasında 24,2 milyar lira artarak 3,1 trilyon lirayı bulduğunu ifade eden Gürer, “Söz konusu dönemde bireysel kredilerinin bakiyesinde 6 milyar liralık azalış, kredi kartı borç bakiyesinde ise 30,2 milyar liralık artış yaşandı. Bireysel kredi borçları 1 trilyon 665 milyar liraya inerken, kredi kartı borçları ise 1 trilyon 427 milyar liraya yükseldi. Tüketicilerin bankalara olan borçları 2024 yılı başından bu yana 365 milyarlira arttı” diye konuştu.

Borcunu ödemeyerek hacizle boğuşanların sayısının da arttığına dikkat çeken Gürer, ”Ekonomik kriz vatandaşın boğazını sıkmaya devam ediyor. Alınan önlemlere rağmen enflasyon düşmedi. İktidar dar gelirli ve emeklinin yaşamını iyileştirmek için adım atmıyor. Birçok evde et mutfağa uğramıyor. Sağlıklı bir beslenme ortadan kalktı. 10 bin lira emekli maaşı ile ev kirasını mı versin, gıdaya mı harcasın.

Bankaların tüketicilerden zamanında tahsil edilemediği için icra takibine aldıkları bireysel kredi ve kredi kartı alacakları ise söz konusu dönemde 2,2 milyar lira artarak 56,7 milyar lira oldu. Söz konusu dönemde bankaların toplam batık kredilerinin 2,3 milyar lira artarak 200 milyar liraya yükselmesi neredeyse tümüyle sorunlu bireysel kredilerde yaşanan artıştan kaynaklandı. Batık tüketici kredilerinde yıl başından bu yana 11,4 milyar liralık artış gözlendi” dedi.

Gürer, şöyle konutu:

“Merkez Bankasının hazırladığı Finansal İstikrar Raporuna göre, varlık yönetim şirketlerinin kontrolünde 41 milyar liralık batık tüketici kredisi alacağı bulunuyor. Dolayısıyla vatandaşların faizleri ve icra masrafları hariç 86 milyar liraya yakın icralık kredi borcu bulunuyor. Vatandaşın ayrıca TOKİ’ye de 59 milyar liralık taksitli konut borcu bulunuyor. Bankalara olan kredi kartı ve diğer finans kuruluşlarına olan bireysel kredi borcunu zamanında ödeyemediği için tarafından icra takibine alınan vatandaş sayısı da hızla artmaya devam ediyor.

Risk Merkezinin açıkladığı verilere göre bu yılın ilk iki ayında bireysel kredi borcunu zamanında ödeyemediği için icra takibine alınan vatandaş sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 61 bin 259 kişi artarak 203 bin 67 kişiye, kredi kartı borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise 101 bin 896 kişi artarak 217 bin 381 bin kişiye çıktı. Aynı zamanda hem kredi kartı hem de bireysel kredi borcu yüzünden takibe alınanlar tek kişi sayıldığında bu dönemde toplam 333 bin 941 kişi bankalar tarafından icra takibine alındı.”

Merve KIZILALP