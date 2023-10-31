Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı



Gıdaya erişemez hale gelen vatandaş TÜKENMEK üzere

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, son bir yılda tüketicinin yaşamını olumsuz etkileyen fahiş fiyat artışının alım gücünü yerle yeksan ettiğini belirterek, “Yarınımızdan kaygılıyız” mesajı verdi.

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, günümüzde tüketicinin konut edinme, kira, fahiş fiyat artışları, gıdaya erişimdeki sorunlar, kredi ve kredi kartı faizleri ve ürün güvenliğinin yarınlarımızı tehdit ettiğini söyledi.

Engin, “Yaşanmakta olduğumuz ekonomik krizin etkisiyle tüketicinin alım gücü önemli ölçüde düşmüş olup, başta güvenli temel gıda maddeleri olmak üzere tüm tüketim maddelerine ulaşmada toplumsal boyut kazanan sorunların aşılması ihtiyacı her geçen daha da fazla hissedilmektedir” dedi.

Özellikle, son iki yıldan bu yana fahiş oranda gerçekleşen fiyat artışlarından kaynaklı yaşanan sıkıntıların tüketicinin gıdaya erişimini engellediğini vurgulayan Engin, “Gıda güvenliğinden kaynaklı sorunlar büyük ölçüde geri plana itildi. Zaman geçirmeden tüketicinin alım gücünün artırılması yanında girdilerde yaşanan ve spekülatif fiyat artışlarına neden olan gelişmelere ‘dur’ denilmeli ve gıda güvenliğine ilişkin denetimler ve fiyat etiketlerine ilişkin önlemler hızla alınmalı” ifadesini kullandı.

Fiyat artışlarının hızı, aynı zamanda büyük ölçüde raflarda fiyat etiketi olmaması nedeniyle raf ve kasa fiyatlarının kontrol edilemediğini belirten Engin, şöyle konuştu:

“Tüketici bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Konut edinme koşulları her geçen gün daha da zorlaşmakta, kiracı ve kat malikleri arasında yaşanan sorunlar her geçen gün artarak toplumsal boyut kazanan şiddet süreci yönetmeye başlamıştır. Bu alanda yaşanan uyuşmazlıklar için umutmuş gibi gösterilen arabuluculuk sistemi sorunlara uygulamada hiçbir şekilde çözüm üretememiş olup, zaman kaybından ve taraflara ekonomik yük getirmekten başka bir işe yaramamıştır.”

Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda değişiklik yapılması gerektiğine vurgu yapan Engin, “Tüketici Hakem Heyetleri'nin 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılında da alınan kararların yarıdan fazlası tüketicilerin aleyhine çıkmaktadır. Bu sonuç tüketiciyi korumak için kurulmuş bir yapının işleyişini sorgulamayı gerektirmekte olup, yeni politikaların hızla geliştirilmesi ihtiyacı olduğu açıktır” dedi.

Fuat Engin, “Son yıllarda rekabet ihlalleri olağanüstü artmış olup, ‘kartel’ uygulamalarla, hakim durumun kötüye kullanılması, tüketicilerin mal ve hizmetlerin kalitesinde yaşanan düşüşler nedeniyle de sağlık ve güvenliği tehdit altına girdiği gibi, alım gücünün önemli ölçüde düşmesi nedeniyle mal ve hizmetlere yeterli erişim sağlamakta yaşanan büyük sorunlar acil çözüm beklemektedir” diye konuştu.

Kredi ve kredi kartlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Engin, “Finansal tüketicilerin yaşadığı sorunlar uzun yıllardır en önemli konulardan biri olmuştur. Özellikle kredi kartları uygulamaları ve kredi kartı faizlerinin fahiş oranlar da belirlenmesi, bu alanda yaşanan sorunları katlayarak akdi ve gecikme faizi sarmalında mağdur tüketici sayısı yüz binlerce olmuştur. Tüketici kredilerinde artırılan faiz oranları tüketicilerin konut araba vb. mallara erişimini ortadan kaldırmıştır. Uygulamada yaşanan ihlallerde sorunlar her geçen gün daha da büyümekte olup, bankalar hâlâ ülkemizin en kârlı kuruluşlarıdır. Finans sektörünün haksız ve hukuksuz uygulamalarının önüne geçecek önlemler zaman geçirmeden alınmalıdır” ifadelerini kullandı.