Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

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Dünyada gerileyen gıda fiyatları Türkiye’de 38 aydır aralıksız artıyor

FAO verilerine göre, dünya gıda fiyatları ekimde Mart 2021’den bu yana en düşük seviyeye geriledi. TÜİK’in ekim ayı enflasyon verisi ise, Türkiye’deki gıda fiyatlarının Ağustos 2020’den bu yana aralıksız arttığını ortaya koydu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağlar, tahıl, et ve şeker ürünlerindeki gerilemenin etkisiyle ekimde son 30 ayın en düşük seviyesine indiğini duyurdu.

FAO’dan yapılan açıklamaya göre, gıda ürünlerinin uluslararası fiyatlarındaki aylık değişiklikleri izleyen FAO Gıda Fiyat Endeksi, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 düşerek 120,6 puan oldu. Endeks, Mart 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Küresel gıda fiyatlarının ekimde yeniden bitkisel yağlar, tahıllar, et ve şeker öncülüğünde düşüş göstermesi dikkati çekti.

Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi, aylık bazda palm yağı küresel fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle yüzde 0,7 geriledi. Endeks, bir yıl önceki seviyesinin yüzde 20,7 altına indi. Tahıl Fiyat Endeksi, pirinç ve buğday fiyatlarında gerilemenin etkisiyle aylık bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 17,9 düştü.

Şeker Fiyat Endeksi, Brezilya’da üretim beklentilerin iyi olmasıyla ekimde eylüle göre yüzde 2,2 düşerek, aylık art arda düşüşünü dördüncü aya taşıdı. Endeks, yıllık bazda ise yüzde 3,4 geriledi. Aynı dönemde FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi 9 ay art arda yaşanan düşüşlerin ardından 2,4 puan artarak 111,3 puana yükseldi.

FAO açıklamasında, küresel süt tozu fiyatlarının özellikle Kuzeydoğu Asya’dan gelen ithalat talebindeki artışlar nedeniyle en fazla artan ürün olduğu hatırlatıldı. FAO, küresel üretim, tüketim, ticaret ve stok eğilimlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Tahıl Arz ve Talep Özeti Raporu’nu da yayımladı.

FAO, bu yıl küresel tahıl üretimine ilişkin tahminini önceki yıla göre yüzde 0,9 artışla 2,819 milyar ton olarak korudu. Küresel gıda fiyatları düşmeye devam ederken Türkiye’de ise sürekli artıyor. TÜİK’in açıkladığı 2023 Ekim ayı enflasyon verisine göre, gıda enflasyonu yıllık yüzde 72, aylık yüzde 3,20 olarak gerçekleşti.

Bu da, Türkiye’deki gıda fiyatlarının Ağustos 2020’den bu yana geçen 38 aydır aralıksız artması anlamına geliyor. Ayrıca, TÜFE’deki artış serisi ekim itibarıyla 58. aya taşındı. Yani Türkiye’de gıda fiyatlarının yanı sıra tüketici fiyatları da yatlarının yanı sıra tüketici fiyatları da 58 aydır aralıksız artıyor.