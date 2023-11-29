Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bugün "Geçim savaşı veren dar gelirli ne yiyip ne içsin" başlığıyla çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Yoksulluk, asgari ücreti 4’e katladı, mutfaklar alev alev

Türk-İş, Kasım 2023 dönemine ilişkin Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 14 bin 25 TL olarak hesaplandı.

Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı 45 bin 687 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 18 bin 240 TL’ye yükseldi.

Ankara’da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2.49 oranında gerçekleşti. Son 1 yıldaki değişim oranı ise yüzde 80.12 oldu.

Araştırmaya göre süt fiyatları, geçen aya göre yüzde 8,5 artarak marketlerde ortalama litresi 34,5 liradan satıldı. Peynir ve yoğurt fiyatları ise geçen ayki seviyesini korudu. Marketlerin birçoğunda dana kıyma ortalama 331 liradan, dana kuşbaşı ise ortalama 356 liradan reyonlardaki yerini aldı.

Tavuk fiyatları kasım ayında kilogram fiyatı ortalama 69 lira ile marketlerde yer alırken yumurtanın tanesi ortalama 3,77 liradan satılarak geçen aya göre geriledi.

Kuru baklagillerin tamamında artış gözlendi. Bu grupta en yüksek artış nohutta görüldü. Nohut, geçen aya göre ortalama yüzde 21 artış gösterdi. Kasım ayında nohut fiyatları marketlerde ortalama kilogram fiyatı 85 liradan satıldı.

Ankara’da 200 gramlık ekmek fiyatı 7 liradan satılmaya devam ederken 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek masrafı 735 lira olarak belirlendi. Sebze fiyatlarında karnabahar ve köy biberinde yüksek fiyat düşüşü gözlendi.

Geçen ay köy biberi pazar tezgahlarında ortalama 35 lirayken bu ay ortalama 20 liradan satıldı. Karnabahar, geçen ay kilogram fiyatı ortalama 37,5 liradan satılırken bu ay ortalama 20 liradan satıldı. Tereyağı fiyatları da bu ay yüzde 6 arttı.

Bu arada, TÜİK tarafından açıklanan listede Türkiye’nin en pahalı şehri İstanbul oldu. Sekiz ilin bulunduğu listede metropolü sırasıyla İzmir ve Ankara takip etti. Açıklanan verilerde son sırada Yalova’nın bulunması ise dikkatleri çekti.

Türkiye’de son iki yıldır var olan ekonomik kriz, vatandaşları oldukça zor duruma düşürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son rakamlara bakıldığında Türkiye’nin en pahalı şehirleri belli oldu.

Ortaya çarpıcı sonuçlar çıkarken sekiz illik listede son şehir oldukça dikkat çekti. TÜİK’in hazırlamış olduğu listeye göre yüzde 14,75 ile en pahalı şehir, herkesin beklediği gibi İstanbul oldu. Türkiye’nin metropolünü sırasıyla yüzde 9,4 ile İzmir, yüzde 6,62 ile Ankara takip etti. TÜİK verileri kapsamında en pahalı 8 şehirler şu şekilde:

İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova.

Merve KIZILALP

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