Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası

Yeniçağ Gazetesi bu manşetle çıktı

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Ekonomik kriz milleti mutsuzluğa itti

Kredi kartı borcunun asgarisini bile ödeyemeyecek duruma gelinen Türkiye’de mutluluk seviyesi dibe vurdu. Dünya mutluluk sıralamasında sonlara düşen ülkemizde her gün 4.5 milyon doz antidepresan kullanılıyor.

EKONOMİ araştırması yurttaşların yüksek gıda enflasyonu nedeniyle artan endişesini bir kez daha gösterdi. İstanbul Barometresi Araştırması Kasım 2023 Raporu yayımlandı. Yapılan ankete göre, kasım ayında İstanbulluların evdeki gündemi ekonomik sorunlar oldu. Katılımcıların yüzde 51,5’i ekonomik sorunların evlerinde konuşulan tek konu olduğunu belirtti.

Vatandaşlardan kredi kartı kullananların yüzde 38,8’i ise borcun asgari tutarını ödeyebildiğini belirtirken, yüzde 5,3’ü ise kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini söyledi. Kasım ayında katılımcıların yüzde 25,6’sı bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini, yüzde 8,6’sı aslında pek geçinemediğini, yüzde 50,3’ü kıt kanaat geçinebildiğini belirtti.

Katılımcılara kasım ayındaki duygu halleri sorularak 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 6,8 olarak ölçülürken kaygı seviyesi 6,3 olarak kayıtlara geçti. Kasım ayındaki yaşam memnuniyeti 4,9 ve mutluluk seviyesi 5,3 olarak ölçüldü. Mutluluk seviyesinin 10 üzerinden 5,3 olarak çıkmasının en büyük nedeninin ekonomik sıkıntılar olduğu belirtildi.

Yaşam maliyetlerini karşılayamayan insanların mutluluğunu da kaybettiği ortaya çıkıyor. Türkiye, 137 ülke arasında en mutlu 106. ülke konumunda. Çalışmada Türkiye'nin neredeyse tüm parametrelerde zayıf olduğu ve mutsuzluğundan bunlardan kaynaklandığı görülüyor.

Ülkede gittikçe etkisini artıran ekonomik kriz, kaygı bozukluğu ve depresyon şikayetlerini de artırdı. Ekonomik kriz ortamının uzun süredir devam etmesi, sürekli artan fiyatlar ve yetersiz gelirin stres ve kaygı bozukluklarına yol açtığı, bu çerçevede ülkemizde bir günde ortalama 4 milyon 420 bin doz antidepresan tüketildiği belirtiliyor.

Sosyal destek, gelir, sağlık, özgürlük, cömertlik ve yolsuzluk ana unsurlarıyla hazırlanan Dünya Mutluluk Raporu’nda da Türkiye 137 ülke arasında en mutlu 106’ıncı sırada kendisine yer bulabildi.

NACİ DEMİRAN